Probabili formazioni Georgia Macedonia del Nord/ Quote, Goran Pandev sicuro titolare

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA MACEDONIA DEL NORD: CHI IN CAMPO PER LA FINALE?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Georgia Macedonia del Nord, partita in programma oggi alle ore 18.00 (ora italiana) tra le mura della Dinamo Arena di Tbilisi, sfida che valida per le finali dei play off delle Qualificazioni agli Europei 2020. Dopo un lungo percorso ecco che con oggi verranno assegnati gli ultimi pass per la competizione europea, che dovrebbe svolgersi proprio questa estate, se la pandemia lo permetterà. In campo ecco allora due formazioni giovani ma ben motivate, pronte a dare tutto per prendere parte agli Europei. Padroni di casa saranno i georgiani di Weiss, che negli ultimi anni hanno ben interpretato della rivale “piccola ma ostica”: parecchie big anzi si sono scontrate e si sono fatte male contro la Georgia, che già a ottobre aveva ben superato anche la Bielorussia in semifinale. Non meno motivata la nazionale macedone, dove pure troviamo diversi giocatori ben noti anche agli appassionati Italiana, da Goran Pandev (capitano) a Ilija Nestorovski, senza dimenticare Elmas. La formazione di Angelovski pure sarà oggi avversario temibile, specie dopo il pesante 2-1 strappato al Kosovo nelle semifinali dei play off. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le scelte dei due ct per le probabili formazioni di Georgia Macedonia del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

In un match secco e con una tale posta in paio ci risulta certo complicato fissare un pronostico netto, ma è indubbio che i padroni di casa potrebbero avere oggi una spinta in più. La Snai nell’1×2 ha fissato a 2.75 il successo della Georgia, contro l’appena più elevato 2.85 segnato per la vittoria della Macedonia del Nord: il pareggio vale invece a 2.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA MACEDONIA DEL NORD

LE MOSSE DI WEISS

Per le probabili formazioni di Georgia Macedonia del nord, ecco che il ct Weiss dovrebbe oggi confermare il 4-2-3-1 visto negli ultimi appuntamenti della nazionale: qui vi saranno tutti i big a disposizione. Tra i pali ecco che allora non potrà mancare il capitano Giorgi Loria, mentre in difesa sarà spazio dal primo minuto per Kashia e Kvirkvelia, mentre la coppia Dvali-Kakabadaze si occuperà delle corsie esterne del reparto. In avanti Weiss dovrebbe poi affidarsi al duo Kvekveskiri-Kankava per la mediana, mentre Vako sarà il titolare sulla tre quarti. Okriashivili, che ha deciso la semifinale contro la Bielorussia sarà poi titolare in attacco in compagnia di Kvararskhelia, mentre Kvitlitaia sarà il primo bomber titolare.

LE SCELTE DI ANGELOVSKI

Pronto invece il 3-4-1-2 per Angelovski per le probabili formazioni di Georgia Macedonia del Nord, dove in attacco le maglie verranno sicuramente consegnate a due volti notissimi anche agli appassionati italiani, ovvero Goran Pandev, bomber del Genoa e Ilija Nestorovski, attaccante all’Udinese, in Serie A. Alle spalle dei due dovrebbe essere Bardhi a collocarsi dal primo minuto, mentre in mediana, il ct macedone dovrebbe affidarsi dal primo minuto a Ristorovsky, Nikolov, Ademi e Aliosky (con possibilità di vedere anche il centrale del Napoli Elmas in campo, magari dalla ripresa). Per la difesa pure Angelovski non pare colto dai dubbi: questa sera davanti al numero 1 del Rayo Vallecano Dimitrievsky vedremo Musliu, Velkovski e Bejtulai.

IL TABELLINO

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Dvali, Kashia, Kvirkvelia, Kakabadaze; Kvekveskiri, Kankava; Okriashvili, Vako, Kvaratskhelia, Kvilitaia All. Weiss

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievsky; Musliu, Velkovski, Bejtulai; Alioski, Ademi, Nikolov, Ristorovsky; Bardhi; Pandev, Nestorovski All. Angelovski.



© RIPRODUZIONE RISERVATA