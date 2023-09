Probabili formazioni Georgia Spagna/ Diretta tv: Kvaratskhelia presente! (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: CHI GIOCA A TBILISI?

Le probabili formazioni di Georgia Spagna ci avvicinano alla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024: si gioca allo stadio Boris Paichadze alle ore 18:00 di venerdì 8 settembre, siamo nel gruppo A che in questo momento vede la Scozia in fuga, ma dovendo fare delle specifiche. La nazionale britannica infatti ha giocato più delle altre, Norvegia a parte; la Spagna, che a marzo ha vinto la Nations League, deve recuperare due gare e, pur avendo perso proprio in Scozia, ha ora la possibilità di rifarsi sotto e andare a timbrare quello che è un obiettivo considerato scontato.

Attenzione però alla Georgia, che ha vinto a Cipro andando ad aumentare le sue quotazioni: certo sarà difficile qualificarsi agli Europei ma l’ultima volta la Nations League aveva portato in dote il playoff, stavolta può essere lo stesso e comunque stiamo parlando di una nazionale in crescita. Aspettando allora che la partita si giochi, proviamo a capire in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco di Tbilisi, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Georgia Spagna.

DIRETTA GEORGIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA

GLI 11 DI SAGNOL

È un 4-2-3-1 quello di Willy Sagnol per Georgia Spagna: naturalmente i due fiori all’occhiello di questa nazionale sono Kvaratskhelia e Mikautadze, il primo parte largo a sinistra sulla trequarti mentre il secondo, che nel frattempo si è trasferito all’Ajax, è il centravanti e dunque punto di riferimento per una linea che alle sue spalle comprende anche Kiteishvili in posizione centrale e Lobjanidze che agisce dalla destra. A fare il lavoro sporco in mezzo al campo dovrebbero essere Gagnidze e Kvekveskiri, con Altunashvili che rappresenta un’alternativa in questa zona del campo; poi abbiamo la difesa a quattro schierata a protezione del portiere Mamardashvili, altro pezzo pregiato del calciomercato che però è rimasto al Valencia. Sulle corsie laterali ci sono Kakabadze e Dvail; in mezzo invece la coppia dovrebbe essere formata da Kvirkvelia e Kasha, ma Lochoshvili, che sta affrontando la seconda stagione nella Cremonese, rimane una buona opzione.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Tra i convocati di Luis De La Fuente per Georgia Spagna c’è anche Lamine Yamal, sedicenne attaccante del Barcellona: chiaramente è difficile che possa essere subito in campo, dunque nel 4-3-3 della Roja dovremmo vedere Unai Simon in porta con una difesa al cui centro potrebbero stazionare Le Normand e Laporte, mentre Carvajal e Gayà possono rappresentare i due esterni. A centrocampo c’è l’ìimbarazzo della scelta, anche con l’addio di qualche veterano: Zubimendi può fare il playmaker davanti alla difesa con due mezzali che sarebbero Gavi e Fabian Ruiz, senza però dimenticarsi di Mikel Merino che può essere una bella opzione. Per quanto riguarda l’attacco, Abel Ruiz dà la sensazione di poter già fare l’attaccante titolare di questa Spagna dopo essere stato promosso dall’Under 21, però la presenza di Morata indica che il titolare dovrebbe essere lui; Dani Olmo e Asensio se la giocano con Nico Williams per gli esterni, l’ex Real Madrid però sta trovando poco spazio nel Psg e quindi per lui potrebbe esserci panchina anche con la maglia della nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: IL TABELLINO

GEORGIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kasha, Dvali; Gagnidze, Kvekveskiri; Lobjanidze, Kiteishvili, Kvaratskhelia; Mikautadze. Allenatore: Willy Sagnol

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayà; Gavi, Zubimendi, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Morata, Asensio. Allenatore: Luis De La Fuente











