Probabili formazioni Georgia Spagna/ Quote, De La Fuente con Asensio? (oggi 8 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: CHI GIOCA A TBILISI?

Le probabili formazioni di Georgia Spagna ci portano a parlare di una partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024: alle ore 18:00 di venerdì 8 settembre si gioca a Tbilisi, con la Spagna che reduce dalla vittoria in Nations League riprende un cammino iniziato a dire il vero non benissimo, perché dopo la vittoria contro la Norvegia è arrivato un inatteso ko in Scozia e dunque ora bisogna recuperare il terreno perduto, mentre la nazionale britannica è già in fuga a punteggio pieno dopo quattro partite giocate.

Per quanto riguarda la Georgia, la nazionale guidata da Willy Sagnol può credere nel miracolo: certamente servirebbe vincere oggi e poi tenere botta, ma ricordiamo che la qualificazione agli Europei 2024 potrebbe arrivare anche attraverso la Nations League e in tal caso la ex repubblica sovietica l’aveva sfiorata l’ultima volta. Adesso noi vediamo in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco di Tbilisi: prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Georgia Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni di Georgia Spagna, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 per la vittoria della nazionale iberica vi farebbe guadagnare 9,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 5,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione georgiana, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,30 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA

GLI 11 DI SAGNOL

Per Georgia Spagna Sagnol dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1: in porta c’è Mamardashvili, in grande crescita e oggetto delle mire di calciomercato anche dell’Inter, davanti a lui i due centrali difensivi dovrebbero essere Kvirkvelia e Kasha mentre sulle corsie laterali agirebbero Kakabadze a destra e Dvali a sinistra. Poi la zona centrale del campo, dove la Georgia dovrà essere brava a frenare il palleggio della Spagna: qui i due giocatori destinati sono Gagnidze e Kvekveskiri. Davanti a loro arrivano i pezzi forti: in particolare Kvaratskhelia, che a dire il vero non ha iniziato la stagione con il Napoli nel migliore dei modi ma rimane comunque la grande stella della nazionale georgiana, insieme a Mikautadze che l’anno scorso è stato ottimo nel Metz e si è guadagnato la chiamata dell’Ajax. A completare la linea della trequarti saranno invece Lobjanidze sulla destra e Kiteishvili in posizione centrale.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Luis De La Fuente sta provando ad amalgamare giovani e veterani: in Georgia Spagna sarà nuovamente un esperimento per aprire un ciclo lungo. Il portiere è Unai Simon, davanti a lui Pau Torres cerca spazio ma potrebbe essere scavalcato da Laporte, mentre Le Normand sembra ormai un titolare della Roja. Sulle corsie laterali l’usato sicuro di Carvajal a destra con Gayà che potrebbe agire sull’altro versante; in mezzo invece il gioiellino Gavi è già grande protagonista, con lui possiamo pensare a Zubimendi in cabina di regia (ha rifiutato il Barcellona per rimanere alla Real Sociedad) e uno tra Fabian Ruiz e Merino a completare la linea. Per quanto riguarda il tridente offensivo della Spagna, Morata se la vede con Abel Ruiz e Joselu per il ruolo di centravanti ma con la sensazione di essere ancora favorito; ai suoi lati potremmo vedere Dani Olmo, anche lui una certezza della Spagna già dagli Europei di due anni fa, e Asensio che deve vincere la concorrenza di Nico Williams.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: IL TABELLINO

GEORGIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kasha, Dvali; Gagnidze, Kvekveskiri; Lobjanidze, Kiteishvili, Kvaratskhelia; Mikautadze. Allenatore: Willy Sagnol

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayà; Gavi, Zubimendi, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Morata, Asensio. Allenatore: Luis De La Fuente











