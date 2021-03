Probabili formazioni Georgia Spagna/ Quote, Luis Enrique punta ancora su Morata

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Georgia Spagna, sfida in programma oggi alle ore 18.00 tra le mura del Boris Paichadze Stadium di Tbilisi per il secondo turno del girone B per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le scelte di Sagnol e Luis Enrique per la sfida di stasera, ma se da parte del ct dei georgiani è scontato attenderci solo i titolari più in forma in campo (dopo anche il KO rimediato con la Svezia al primo turno), per le Furie rosse alcuni punti di domanda si accendono alla vigilia del fischio d’inizio. La formazione spagnola infatti non ha certo soddisfatto le attese, rimediando appena un faticoso pareggio per 1-1 contro la Grecia e persi due punti per strada, è facile immaginare che oggi la Spagna non si accontenterà solo di vincere a Tbilisi. Non possiamo dunque escludere che Luis Enrique questa sera dia spazio a parecchi big nel suo 11: la sfida di questa sera non si annuncia complicata, ma le Furie Rosse hanno da rimediare alla brutta figura di Granada. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte per le probabili formazioni di Georgia Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar, non facciamo certo alcuna fatica ad assegnare alle Furie Rosse il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse Snai, alla vigilia per l’1×2 del match ha segnato a 1.19 il successo della Spagna, contro il più alto 14.00 per la vittoria della Georgia questa sera: il pareggio vale la quotazione di 6.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA

LE MOSSE DI SAGNOL

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Georgia Spagna, non possiamo che attenderci solo i titolari più in forma in campo questa sera, per il ct Sagnol. Fissato il classico 4-3-3, ecco che a Tbilisi oggi dovrebbe essere posto per Dvali e Kashia al centro della difesa, con invece la coppia Giorbelidze-Chabradze schierata a guardia delle corsie esterne del reparto. Per il centrocampo sarà riconferma per il capitano Kankava, come pure per Aburjania, sull’esterno: sarà però ballottaggio tra Kvekveskiri e Shengelia sull’altro versante. In avanti è poi dubbio tra Kvilitaia e il bomber del Seraing Mikautadze: sull’esterno saranno invece confermati Kvaratskhelia e Lobjanidze.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Chance al 4-3-3 come modulo di partenza per il ct delle Furie Rosse: per le probabili formazioni di Georgia Spagna potrebbe essere spazio per parecchi big quest’oggi. Ecco che già in difesa al centro non mancheranno a Tbilisi dal primo minuto Ramos e Garcia, con schierati dal primo minuto in corsia Jordi Alba e Llorente, anche se rimane pronto Gaya: De Gea dovrebbe tornare titolare tra i pali, prendendo il posto del vice Simon. Per il centrocampo il ct spagnolo potrebbe poi dare spazio a Busquets e Rodri assieme a Thiago Alcantara, anche se ovviamente dalla panchina rimangono a disposizione il napoletano Fabian Ruiz, come pure Koke. Oggi contro la Georgia poi dovrebbe essere poi di nuovo maglia da titolare per il bianconero Alvaro Morata (che ha deciso il match con la Grecia pochi giorni fa), magari affiancato da Torres e Olmo: Canales e Gil si faranno comunque trovare pronti dal primo minuto in panca.

IL TABELLINO

GEORGIA (4-3-3): Loria; Gioberlidze, Dvali, Kashia, Chabradze; Kvekveskiri, Kankava, Aburjania; Kvaratskhelia, Mikautadze, Lobjanidze All. Sagnol

SPAGNA (4-3-3): De Gea; J Alba, Garcia, Ramos, Llorente; Busquets, Rodri, T Alcantara; Olmo, Morata, Torres All. L Enrique



