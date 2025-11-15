Probabili formazioni Georgia Spagna: le scelte dei due CT verso la partita che si gioca per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: CON CHI LA ROJA?

È arrivato il tempo di leggere le probabili formazioni Georgia Spagna: la partita di sabato 15 novembre (ore 18:00) va in scena per la penultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2026, e in questo girone la Roja ha l’occasione di chiudere i conti o comunque arrivare alla sfida con la Turchia con un grande vantaggio.

Probabili formazioni Italia Bosnia U19/ Bollini chi sceglie a Catania? (Euro Under 19, 15 novembre 2025)

Fino a questo momento la Spagna è stata perfetta: ha vinto quattro partite su quattro, all’andata ha superato la Georgia per 2-0 e tra l’altro le ha anche giocato un brutto scherzo perché questa nazionale è già eliminata anche dai playoff, o comunque lo sarà in caso di mancata vittoria o se la Turchia farà anche solo un punto.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026,CLASSIFICHE/Croazia qualificata!Diretta gol live score 14novembre 2025

A proposito di Turchia, è stata roboante la vittoria per 6-0 in casa loro che ha ottenuto la Spagna in queste qualificazioni; la nazionale campione d’Europa sta davvero consolidando un grande percorso ma ora vedremo come procederà questo girone, molto vicino alla conclusione positiva.

Interessanti anche le scelte da parte dei due CT sulla partita che comincia tra poche ore; le andiamo a leggere insieme provando a ipotizzare chi potrebbe essere sul terreno di gioco, ecco allora il momento della nostra analisi approfondita sulle probabili formazioni Georgia Spagna.

DIRETTA/ Polonia Italia U21 (risultato finale 2-1): amara sconfitta in rimonta! (oggi 14 novembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO GEORGIA SPAGNA

Parlando delle quote poste sulla partita, possiamo dire che le probabili formazioni Georgia Spagna parlano naturalmente in favore della Roja, essendo che il segno 2 per la sua vittoria –secondo la Snai – vale 1,21 volte quanto messo sul piatto mentre già con il segno X per il pareggio andreste a guadagnare una somma corrispondente a 6,25 volte la giocata; infine ecco il segno 1 che identifica il successo georgiano, con un valore pari a ben 12,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA

GLI 11 DI SAGNOL

Willy Sagnol non avrà a disposizione Mikautadze e allora nelle probabili formazioni Georgia Spagna il ruolo di centravanti dovrebbe essere affidato a Zivzivadze che in realtà è in ballottaggio aperto con Guliashvili, i due laterali del tridente invece dovrebbero essere regolarmente Davitashvili a destra e Kvaratskhelia a sinistra, con quest’ultimo che recentemente ha anche trovato il primo gol stagionale in Ligue 1. Chiaramente per la Georgia c’è da capire se ci sarà un po’ di turnover o andranno in campo i migliori; noi per il momento propendiamo per la seconda ipotesi.

Quindi, spazio a un centrocampo nel quale Mekvabishvili fa reparto insieme a Kochorashvili e Kiteishvili, con il secondo che si dovrebbe prendere la maglia di perno centrale; in difesa invece conosciamo sia Goglichidze che Lochoshvili che agiscono come centrali a protezione del portiere che ovviamente sarà Mamardashvili, poi ecco Kakabadze a fare il terzino destro con Gocholeishvili che invece dovrebbe avere quella a sinistra, queste le nostre valutazioni sulla formazione che Sagnol manderà in campo contro la Spagna tra poche ore.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

La grande notizia che riguarda la Roja nelle probabili formazioni Georgia Spagna è che Luis De La Fuente ha escluso Lamine Yamal, possiamo riassumere la questione come una mancata comunicazione tra le parti ma comunque i nervi sono tesi, e la stella del Barcellona non ci sarà. Chi prenderà il suo posto? Verosimilmente Oyarzabal, ancora una volta, quindi lui a destra con Baena schierato sull’altro versante del campo e Merino in posizione centrale sulla trequarti, ma sta particolarmente bene Ferran Torres che quindi potrebbe avere una maglia da titolare, magari come prima punta tattica (o lui o Oyarzabal).

Andiamo poi a centrocampo dove ovviamente Zubimendi, in assenza di Rodri, si prende il posto da regista arretrato; a fargli compagnia non mancano le opzioni, possiamo sicuramente citare Fabian Ruiz e poi forse l’altra maglia sarà data a Fermin Lopez, che sta diventando sempre più centrale nel Barcellona e può giocare anche come mezzala. In difesa, davanti al portiere Unai Simon, dovremmo vedere Hujisen e Vivian; il terzino destro sarebbe Pedro Porro, a sinistra Cucurella favorito su Grimaldo.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA: IL TABELLINO

GEORGIA (4-3-3): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili; Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia. Allenatore: Willy Sagnol

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Huijsen, Vivian, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi; Ferran Torres, Fermin Lopez, Baena; Oyarzabal. Allenatore: Luis De La Fuente