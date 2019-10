Probabili formazioni Germania Argentina/ Seleccion senza Messi e Aguero (amichevole)

L’analisi delle probabili formazioni di Germania Argentina prende in considerazione le scelte dei due allenatori per l’amichevole internazionale che si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 9 ottobre. Una grande sfida, che torna a oltre cinque anni di distanza: tre finali Mondiali tra queste due nazionali che hanno sempre rappresentato il meglio che il mondo del calcio potesse offrire, e che ancora oggi lottano per la supremazia pur in un periodo complesso, visto che la Germania è stata eliminata al primo turno della Coppa del Mondo un anno fa (risultato clamoroso, anche se si sapeva che il ciclo potesse essere agli ultimi colpi) mentre la Seleccion ancora una volta è rimasta a secco di trofei venendo eliminata dalla Copa America per mano del Brasile. Dunque ora vedremo quale delle due avrà eventualmente la meglio; intanto mettiamoci comodi e leggiamo in maniera dettagliata gli undici che potrebbero scendere in campo per affrontare la partita amichevole, scandagliando le probabili formazioni di Germania Argentina.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ARGENTINA

LE SCELTE DI LOEW

Joachim Loew potrebbe affrontare Germania Argentina con una formazione simile a quella che ha vinto in Irlanda del Nord, e che rappresenta più o meno il suo undici tipo: davanti a Ter Stegen ci saranno dunque Sule e Ginter che sono insidiati dalla crescita di Tah, mentre sulle corsie laterali ci sono i terzini del Lipsia Klostermann e Halstenberg, che grazie alla Champions League stanno maturando una buona esperienza internazionale. A centrocampo come sempre ci sono le scelte più complicate per il CT, perchè sono in tanti: i titolari tecnicamente dovrebbero essere Kroos e Kimmich, non è però escluso che Loew decida di sperimentare e dunque dia campo ad altri, per esempio Emre Can o magari Gundogan che non si possono considerare riserve vere e proprie. Gnabry e Havertz – o Brandt – sono i favoriti per le fasce nel reparto avanzato, dove Marco Reus dovrebbe fare da supporto a Werner agendo un passo indietro.

I DUBBI DI SCALONI

L’Argentina sarà senza Messi, Aguero e Di Maria: dunque Lionel Scaloni dovrebbe puntare ancora su Lautaro Martinez come prima punta, mentre Dybala si candida ad avere una maglia sulla trequarti al fianco di De Paul, dove del resto anche Pereyra è una soluzione possibile. Sugli esterni invece potrebbero giocare Ocampos e Acuna, sempre che non venga deciso di destinare due giocatori più “centrali”; la spinta laterale naturalmente arriverà anche dai terzini che dovrebbero essere Foyth e Tagliafico, a completare una difesa nella quale si rivede Otamendi che avrà come suo sparring partner uno tra Marcos Rojo e Germa Pezzella, sempre più determinante come capitano della Fiorentina. Resta il centrocampo: se Scaloni confermerà il 4-1-4-1 ci sarà un solo giocatore a fare il “volante” prendendosi cura dell’impostazione del gioco, e quel giocatore dovrebbe essere Leandro Paredes. In porta Musso, che con l’Udinese ha subito un gol nelle ultime tre partite.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Klostermann, Sule, Ginter, Halstenberg; Kroos, Kimmich; Gnabry, Reus, Havertz; Werner

Allenatore: Joachim Loew

ARGENTINA (4-1-4-1): Musso; Foyth, Otamendi, Ger. Pezzella, Tagliafico; L. Paredes; Ocampos, Pereyra, De Paul, Acuna; L. Martinez

Allenatore: Lionel Scaloni



