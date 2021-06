Probabili formazioni Germania Danimarca/ Quote, qualche dubbio per Loew

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Germania Danimarca, attesa partita amichevole in programma oggi, mercoledì 2 giugno 2021 alle ore 21.00 tra le mura del Tivoli Stadion Tirol di Innsbruck. A pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Europa, la Germania di Joachim Loew (che ha già annunciato che lascerà la nazionale, terminata la competizione continentale) scende in campo contro i danesi di Hjulmand con il preciso obbiettivo di mettere alla prova l’11 tipo e concedere minuti importanti a tutti i suoi titolari, passate ormai diverse settimane dalle ultime sfide (il torneo di qualificazioni ai Mondiali 2022, dove hanno ottenuto due successi e un KO con la Macedonia del nord).

Contro ecco però un rivale ben motivato e sempre temibile come è la Danimarca, che pure si sta preparando in vista degli Europei. La formazione nordica, sempre ricca di talento e qualità, punta a un ruolo di outsider nella prossima rassegna continentale e certo approfitterà del banco di prova odierno per affinare le sue armi. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Germania Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè quella nordica sia nazionale sempre temibile, alla vigilia dell’amichevole è alla squadra di Loew che va il favore del pronostico. Controllando le quote della Snai per l’1×2 del match, ecco che oggi il successo della Germania è stato dato a 2.05, contro il più alto 3.50 segnato per la vittoria della Danimarca: il pareggio è stato dato a 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA

LE MOSSE DI LOEW

Per le probabili formazioni di Germania e Danimarca, visto il momento e l’avversario, è facile imaginare che Loew dia spazio questa sera, dal primo minuto ai titolari su cui punterà poi agli Europei: pure va detto che alcuni di questi potrebbero ancora sedersi in panchina, dopo faticosi impegni con il club in coppa nelle ultime settimane. Fissato il 3-4-2-1 ecco che allora potrebbe essere riposo per Rudiger, ma non per Klostermann, Hummels e Halstenberger: stesso discorso vale per Gundogan a centrocampo, tenuto conto che Kimmich e Goretzka saranno a disposizione, come anche Emre Can e Neuhaus, solo per citarne alcuni. Per l’attacco dei tedeschi spazio poi per Muller e Gnabry, con Volland possibile prima punta: non dimentichiamo però Timo Werner e Sanè, che scalpitano dalla panchina.

LE SCELTE DI HJULMAND

Classico4-2-3-1 invece per Kasper Hjumand e la sua Danimarca, per cui ha in mente di schierare solo i migliori titolari dal primo minuto questa sera: pure va detto che non mancano valide alternative dalla panchina, anche ben note. Ecco che già in attacco vediamo che dovrebbe essere spazio per Wind in prima punta, anche se il bolognese Skov Olsen e Cornelius del Parma tentano il ct: sull’esterno spazio per Poulsen e Braithwaite, con il nerazzurro Eriksen schierato sulla linea della trequarti. Per il centrocampo danese si faranno avanti Hojbjerg e Delaney, mentre per la difesa ecco pronti dal primo minuto Kjaer e Boilesen al centro: in corsia saranno pronti Maehle e Waas, ma attenzione a Stryger Larsen.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-2-1) Neuer; Klostermann, Hummels, Halstenberg; Can, Kimmich, Goretzka, Neuhaus; Muller, Gnabry; Volland All. Loew

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Boilesen, Mehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriken, Braithwaite; Wind All. Hjulmand



