Probabili formazioni Germania Francia U21, quote e titolari per la semifinale degli Europei Under 21, oggi mercoledì 25 giugno 2025

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA FRANCIA U21: CHI GIOCA LA SUPER SEMIFINALE?

Kosice ospita oggi, mercoledì 25 giugno 2025, la seconda semifinale degli Europei Under 21: il livello si annuncia alto, anche se avremmo voluto esserci noi – e forse lo avremmo anche meritato. I rimpianti azzurri però non possono impedirci di analizzare ora le probabili formazioni Germania Francia U21 verso la super sfida in Slovacchia.

La Germania U21 ha vinto con tre vittorie su tre e quindi a punteggio pieno il girone, sotto molti punti di vista era stata la migliore squadra dei torneo ma domenica nei quarti l’Italia ha portato i tedeschi ai supplementari nonostante la doppia inferiorità numerica. Tanti meriti per gli Azzurrini, qualche colpa invece per la Germania, meno convincente rispetto alle precedenti uscite anche se poi capace di salvarsi a pochissimi minuti dal rischio di far decidere tutto ai rigori.

La Francia U21 ha invece un po’ zoppicato, in particolare contro la Georgia perdeva fino al minuto 89 prima della rimonta che ha dato la vittoria e di fatto evitato il rischio di uscire già al girone, poi a proposito di rimonte ecco la vittoria 3-2 nel quarto contro la Danimarca grazie a due gol ai minuti 84 e 85. La capacità di non arrendersi e di saper fare eccellenti finali sembra quindi finora la caratteristica peculiare di questa Francia U21.

Le probabili formazioni Germania Francia U21 devono quindi prendere le mosse da queste considerazioni che servono a inquadrare le due Nazionali in questo Europeo in terra slovacca ormai arrivato allo snodo determinante, con le mosse dei c.t. che potrebbero quindi risultare decisive.

QUOTE E PRONOSTICO

La certezza nel pronostico è l’incertezza secondo l’agenzia Snai per Germania Francia U21. Infatti un successo tedesco è quotato a 2,65 e una vittoria francese a 2,75, con differenza praticamente nulla; l’ipotesi più remunerativa sarebbe invece il pareggio, indicato a 3,15.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA FRANCIA U21

IL TRIDENTE PER DI SALVO

Le probabili formazioni Germania Francia U21 ci dovrebbero offrire il modulo 4-3-3 per Antonio Di Salvo, c.t. tedesco di evidenti origini italiane che proprio contro l’Italia ha rischiato il flop e ora deve considerare le fatiche di 120 minuti. In porta Atubolu; i quattro difensori Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi e Brown dovrebbero comporre la retroguardia a sua protezione; in mezzo al campo Reitz, Martel e Nebel mentre in attacco vi indichiamo Gruda e “l’italiano” Tresoldi per le due maglie disponibili insieme a Woltemade, la stella di questo ciclo per la Germania Under 21.

UN DUBBIO TATTICO PER BATICLE

Per Gerald Baticle invece le probabili formazioni Germania Francia U21 potrebbero riservare un dubbio tattico fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che dipenderà dalla posizione di Lepenant. In difesa non cambia l’assetto a quattro davanti al portiere Restes, con Doukouré, Matsima, Lukeba e Merlin che dovrebbero ricevere le maglie dal primo minuto; in mediana Cissé e Agoumé con il 4-2-3-1, oppure il 4-3-3 se anche Lepenant sarà in linea con loro. In alternativa il jolly agirebbe da trequartista centrale, insieme alle ali Lemarechal e Odobert a sostegno della prima punta Tel.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA FRANCIA U21: IL TABELLINO

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade. All. Di Salvo.

FRANCIA U21 (4-3-3): Restes; Doukouré, Matsima, Lukeba, Merlin; Cissé, Agoumé, Lepenant; Lemarechal, Odobert, Tel. All. Baticle.