Probabili formazioni Germania Giappone/ Diretta tv: alcuni dubbi per Flick

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Germania Giappone presentiamo la partita di domani pomeriggio per il girone E dei Mondiali 2022, esordio per una delle nazionali più attese, naturalmente la Germania. Sarà il primo grande appuntamento per il nuovo c.t. Hans-Dieter Flick, che ha raccolto l’eredità dei ben 12 anni in cui Joachim Loew ha vinto il Mondiale 2014 ed è arrivato anche a una finale agli Europei, ma poi ha raccolto alcune grosse delusioni nelle ultime stagioni, motivo per cui la Federazione tedesca ha ritenuto che fosse il momento giusto per dare una svolta a livello di guida tecnica.

DIRETTA/ Argentina Arabia Saudita video streaming tv: le speranze dell'Albiceleste

La Germania naturalmente vuole arrivare il più avanti possibile, come da tradizione di una Nazionale che spesso vince, ma soprattutto raramente esce presto di scena, con una costanza ad alti livelli impressionante; l’esordio ai Mondiali 2022 avviene contro il Giappone, presente per la settima volta consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo ma senza mai andare oltre gli ottavi, che stavolta sarebbero già un traguardo fantastico, essendo i nipponici nello stesso gruppo di Germania e anche Spagna. Adesso però è giunto il momento di scoprire insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Germania Giappone.

Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Quote, presenti Lautaro e Di Maria

DIRETTA GERMANIA GIAPPONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Germania Giappone sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Due, essendo la partita delle ore 14.00 italiane. Naturalmente, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE

LE SCELTE DI FLICK

Hans-Dieter Flick per le probabili formazioni di Germania Giappone resta fedele al modulo 4-2-3-1, ma deve ancora definire alcune scelte sui titolari. Davanti a Neuer, dovrebbero operare come centrali Ginter e Rudiger mentre Sule e Kehrer si giocano il posto da terzino destro e Raum è il favorito come titolare sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo grande ballottaggio: Gundogan rischia perché Flick punta molto sulla coppia Kimmich-Goretzka, che funziona anche con il club – è Goretzka eventualmente che rischia sulla concorrenza di Gundogan. Sulla trequarti, Thomas Muller dovrebbe nuovamente essere il centrale; ai suoi lati sarebbero favoriti Gnabry e Sané, ma attenzione anche Musiala e Havertz, che però d’altronde dovrebbe essere schierato da prima punta, a meno che davanti a tutti non ci sia la mossa a sorpresa Moukoko.

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 22 novembre

LE MOSSE DI MORIYASU

Hajime Moriyasu utilizza il modulo 4-2-1-3, speculare al più celebre collega nelle probabili formazioni di Germania Giappone: Minamino però potrebbe essere arretrato rispetto ai due esterni offensivi Soma e Kubo e quindi più precisamente potrebbe trattarsi di un 4-2-1-3, nel quale la prima punta potrebbe essere Ayase Ueda. Il centrocampo sarà comandato da Kamada e al suo fianco dovremmo vedere Shibasaki, mentre in difesa il veterano Kawashima va verso un altro Mondiale da portiere titolare e sarà protetto da Taniguchi e Itakura, che formeranno la coppia difensiva centrale. A destra giocherà Tomiyasu, invece a sinistra Nagatomo potrebbe giocare ancora dal primo minuto, ma dovrà vincere la concorrenza di Hiroki Ito.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Ginter, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Havertz. All. Flick.

GIAPPONE (4-2-1-3): Kawashima; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura, Nagatomo; Shibasaki, Kamada; Minamino; Soma, Ueda, Kubo. All. Moriyasu.











© RIPRODUZIONE RISERVATA