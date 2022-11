Probabili formazioni Germania Giappone/ Quote, chi fa il centravanti? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE: CHI GIOCA AD AL RAYYAN?

Le probabili formazioni di Germania Giappone ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 23 novembre, per il gruppo E dei Mondiali 2022: ecco l’esordio per una delle nazionali più attese, naturalmente quella tedesca che si presenta al primo, grande appuntamento con il nuovo CT Hans-Dieter Flick, entrato in carica dopo i 12 anni in cui Joachim Loew ha raccolto un Mondiale e una finale agli Europei, ma anche grosse delusioni che nelle ultime stagioni hanno lasciato intendere come il suo ottimo ciclo fosse arrivato alla fine.

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 23 novembre

Compito di Flick sarà adesso quello di ridare lustro a una Germania che nella sua storia è sempre stata competitiva per vincere i titoli, spesso lo ha fatto e con frequenza ancora maggiore è arrivata in fondo; l’esordio ai Mondiali 2022 avviene contro un Giappone che per la settima volta consecutiva è alla fase finale di Coppa del Mondo, ma non è mai andato oltre gli ottavi. vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; nel frattempo prendiamoci del tempo per valutare le scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Germania Giappone.

Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (23 novembre)

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Germania Giappone, partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei tedeschi vi permetterebbe di guadagnare 1,50 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale asiatica, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 6,25 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE

I DUBBI DI FLICK

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score: rimonta Francia

La prima di Flick ai Mondiali 2022 è Germania Giappone: il CT tedesco resta fedele al 4-2-3-1 con cui ha vinto tutto negli anni al Bayern Monaco, ma deve ancora definire alcune scelte sui singoli. Davanti a Neuer, una delle grandi certezze della Germania, dovrebbero operare Ginter e Rudiger ma occhio a Sule, che nel Borussia Dortmund fa ora il terzino destro e dunque entra in competizione anche con Kehrer, che dovrebbe spostarsi sulla fascia avendo in Raum il suo dirimpettaio sulla corsia mancina. In mezzo al campo primo grande ballottaggio: Gundogan rischia perché Flick è “affezionato” alla coppia Kimmich-Goretzka, che funziona anche con il club e dunque potrebbe avere la precedenza (il punto di domanda è ovviamente su Goretzka). Thomas Muller dovrebbe nuovamente guidare la trequarti partendo da posizione centrale; ai suoi lati ci sarebbero altri due giocatori del Bayern in Gnabry e Leroy Sané, ma attenzione a Musiala e Havertz, in particolar modo il giovane del Chelsea potrebbe arretrare il suo raggio d’azione qualora come prima punta fosse schierato (a sorpresa) Moukoko, che potrebbe avere spazio in questi Mondiali 2022 che per lui possono essere una grande vetrina.

GLI 11 DI MORIYASU

Hajime Moriyasu utilizza il 4-2-1-3 come modulo per Germania Giappone: di fatto si sistema specularmente al suo collega, anche se qui la posizione di Minamino potrebbe essere arretrata anche rispetto ai due esterni offensivi (Soma e Kubo favoriti) e ovviamente alla prima punta, che potrebbe essere Ayase Ueda. Il centrocampo sarà comandato da Kamada, che dovrebbe fare un passo indietro rispetto alla sua naturale posizione e coprire appunto la mediana; al suo fianco dovremmo vedere Shibasaki, mentre in difesa il veterano Kawashima va verso un altro Mondiale da titolare e sarà protetto da Taniguchi e Itakura, che formeranno la coppia centrale. A destra giocherà Tomiyasu che con l’Arsenal guida la classifica di Premier League; a sinistra Nagatomo potrebbe giocare ancora dal primo minuto, ma dovrà vincere la concorrenza di Hiroki Ito e sarà un bel duello, da vedere cosa deciderà il suo Commissario Tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GIAPPONE: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Ginter, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Muller, L. Sané; Havertz. Allenatore: Hans-Dieter Flick

GIAPPONE (4-2-1-3): Kawashima; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura, Nagatomo; Shibasaki, Kamada; Minamino; Soma, Ueda, Kubo. Allenatore: Hajime Moriyasu











© RIPRODUZIONE RISERVATA