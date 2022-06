Probabili formazioni Germania Inghilterra/ Quote, Abraham titolare all’Allianz Arena?

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA INGHILTERRA: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Con le probabili formazioni di Germania Inghilterra parliamo del big match dell’Allianz Arena, alle ore 20:45 di martedì 7 giugno: nella seconda giornata di Nations League torna una sfida che ha caratterizzato il calcio mondiale con una grande rivalità, spesso dominata dalla nazionale tedesca che, però, agli Europei della scorsa estate si è dovuta inchinare. Sarà una partita interessante anche per l’Italia, inserita nel girone con le due big; proprio la Germania ha pareggiato a Bologna e va ancora a caccia della prima vittoria in un torneo nel quale ha sempre faticato.

L’Inghilterra ha fatto ancora peggio, perdendo in Ungheria all’esordio; se non altro i tre leoni arrivano dalla finale europea giocata un anno fa e sono in un ciclo estremamente positivo, che ora però dovrà essere necessariamente sublimato da un trofeo importante per non rimanere un grande rimpianto. Nel frattempo siamo curiosi di scoprire quello che succederà in campo a Monaco di Baviera, e qui dobbiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Germania Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo subito uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Germania Inghilterra, la partita di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 2,20 volte quanto messo sul piatto; per il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la vincita con questo bookmaker equivarrebbe a 3,40 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola l’opzione dell’affermazione ospite, porta in dote un importo che ammonta a 3,25 volte quello che avrete scelto di investire per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA INGHILTERRA

LE SCELTE DI FLICK

Il modulo che Hans-Dieter Flick utilizza per Germania Inghilterra è il 4-2-3-1, ma rispetto a sabato potrebbero cambiare alcuni degli interpreti. In difesa, davanti al portiere Neuer, Tah e Klostermann si giocano il posto a fianco di Rudiger o Sule mentre sugli esterni Kehrer giocherebbe a destra con Raum titolare a sinistra; in mezzo al campo invece ci aspettiamo che ci sia spazio per Gundogan, questo significherebbe lasciare fuori uno tra Goretzka e Kimmich che nel Bayern di Flick giocavano sempre insieme in mediana, e che dunque il CT della Germania conosce molto bene. Abbondanza anche nel reparto avanzato: sulla trequarti il giovane Musiala è sicuramente in ballottaggio per un posto e con lui se la gioca anche Havertz, dunque sugli esterni avremo il consueto testa a testa dal quale questa volta potrebbe rimanere fuori uno tra Thomas Muller, Leroy Sané e Gnabry. Davanti le scelte nelle convocazioni sono state abbastanza chiare: a meno che Flick scelga di giocare con il finto centravanti (Havertz sarebbe nel caso il principale candidato) la prima punta sarà ancora Timo Werner.

I DUBBI DI SOUTHGATE

Gareth Southgate approccia Germania Inghilterra senza rinunciare alla difesa a tre: qui Stones potrebbe tornare titolare prendendo il posto di Maguire, con Coady e Walker che sarebbero confermati al pari del portiere Pickford. Sugli esterni potrebbe scalare a sinistra Trippier, mentre a destra ci sarebbe riposo per Alexander-Arnold che sarebbe sostituito da Reece James; anche qui però le alternative non mancano, anche perché Bukayo Saka rappresenta una scelta più offensiva e potrebbe avere campo su una delle due corsie, partendo ovviamente dalla zona di centrocampo. In mediana Southgate sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto la coppia che ha fatto le sue fortune agli Europei, ovvero quella formata da Kalvin Phillips e Declan Rice; in avanti avremo un tridente che può diventare un “2-1”, ovvero due trequartisti a supporto di un centravanti. Mount e Sterling sembrano essere i principali indiziati per iniziare la partita dell’Allianz Arena; la prima alternativa per l’Inghilterra sarebbe Grealish, come centravanti invece potrebbe finire in panchina Harry Kane (almeno inizialmente) a favore di Abraham, reduce da una grande stagione con la Roma.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA INGHILTERRA

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Klostermann, Raum; Kimmich, Gundogan; T. Muller, Havertz, L. Sané; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Coady, Stones; R. James, K. Phillips, D. Rice, Trippier; Mount, Sterling; Abraham. Allenatore: Gareth Southgate











