Probabili formazioni Germania Irlanda del Nord, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 7 settembre 2025.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA IRLANDA DEL NORD: CHI ANDRA’ IN CAMPO?

Nelle probabili formazioni Germania Irlanda del Nord si possono evidenziare le scelte dei due commissari tecnici per quanto riguarda la sfida prevista per domenica 7 settembre 2025 anche alla luce dei risultati più recenti ottenuti da entrambe le Nazionali dopo la prima giornata della fase a gironi.

Probabili formazioni Turchia Spagna/ Quote: Yamal con Williams (qualificazioni Mondiali, 7 settembre 2025)

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 non sono iniziate nel migliore dei modi per i padroni di casa odierni visto che sono stati appunto sconfitti in maniera del tutto inaspettata dalla Slovacchia. Gli uominini in blu hanno stravolto il pronostico della vigilia vincendo appunto contro i tedeschi per 2 a 0 tramite due gol segnati da alcune vecchie conoscenze del nostro calcio.

Video Inghilterra Andorra (2-0)/ Gol e highlights: la chiude Rice! (Qualificazioni Mondiali 6 settembre 2025)

Nel primo tempo la Germania ha appunto subito la rete di David Hancko, che sembrava essere vicino all’Inter in estate dopo aver giocato in passato un anno nella Fiorentina ed ora trasferitosi all’Atletico Madrid dal Feyenoord, su assist di David Strelec, che ha a sua volta maturato esperienza con Spezia e Reggina prima di tornare allo Slovan Bratislava.

Nel secondo tempo lo stesso Strelec ha poi chiuso i conti col raddoppio trovato con l’aiuto di Norbert Gyomber, nome familiare ai tifosi di Roma, Catania, Pescara, Bari, Perugia e Salernitana. L’Irlanda del Nord ha invece avuto la meglio per 3 a 1 sul Lussemburgo lontano dalle mura amiche nel primo turno del girone A.

DIRETTA/ Armenia Portogallo (risultato finale 0-5): bis anche per Joao Felix! (Qualificazioni Mondiali)

GERMANIA IRLANDA DEL NORD, PRONOSTICO E QUOTE

Almeno sulla carta, il pronostico è decisamente favorevole alla Germania se si parla dell’esito finale del match. I tedeschi vengono quotati vincenti da tutte le agenzie di scomesse sportive, che pagherebbero l’1 a 1.11, e nello specifico possiamo ad esempio dire che Sisal paga molto bene gli altri due segni. I bookmakers faticano infatti a credere che la sfida possa terminare in parità, con l’x dato a 9.00, o che l’Irlanda del Nord possa imporsi in trasferta, con il 2 pagato addirittura a 22.00.

PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA IRLANDA DEL NORD

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Dopo quanto accaduto un paio di giorni fa, il commissario tecnico Julian Nagelsmann potrebbe decidere di rivedere il modulo optando per il 4-2-3-1 con in difesa Baumann, in porta, Collins, Tah, Rudiger e Mittelstadt. La mediana dei tedeschi dovrebbe quindi essere controllata da Stiller e Kimmich. In avanti Gnabry, Goretzka e Wirtz svolgeranno il ruolo di trequartisti votati a dare i giusti rifornimenti, oppure inserendosi coi tempi giusti, per l’unica punta che sarà il centravanti Woltemade.

CHI METTERA’ O’NEILL?

Le scelte del selezionatore Michael O’Neill in merito ai suoi calciatori non dovrebbere invece discostarsi troppo rispetto a quanto visto nella prima giornata contro il Lussemburgo. I suoi uomini, che manterrano forse un atteggiamento più attento visto la differenza di valore tra gli avversari odierni e quelli affrontati in precedenza, saranno schierati secondo un 3-4-2-1 con Peacock-Farrell come portiere titolare protetto da Hume, McNair e Toal. Il centrocampo sarà formato da Bradley, McCann, Charles e Devenny mentre la fase offensiva sarà affidata a Galbraith e Price, che agiranno dietro a Reid.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA IRLANDA DEL NORD: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1) – Baumann, Collins, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Kimmich, Stiller, Gnabry, Goretzka, Wirtz, Woltemade. All.: Nagelsmann.

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1) – Peacock-Farrell, Hume, Toal, McNair, Bradley, Charles, McCann, Devenny, Galbraith, Price, Reid. All.: O’Neill.