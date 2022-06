Probabili formazioni Germania Italia/ Diretta tv: Pellegrini di nuovo a centrocampo?

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA: CHI GIOCA A MONCHENGLADBACH?

Le probabili formazioni di Germania Italia ci conducono a parlare della quarta partita che la nostra nazionale gioca in Nations League: martedì 14 giugno saremo infatti al Borussia Park di Monchengladbach, calcio d’inizio alle ore 20:45 per un match che chiuderà questa finestra di inizio estate, per poi ripresentarci le ultime due sfide del girone a settembre. All’andata Italia e Germania hanno pareggiato 1-1; la nazionale tedesca non ha ancora vinto in questa Lega A e proverà a farlo martedì sera in una partita comunque sentita, e che potrebbe anche rappresentare il sorpasso in classifica ai danni degli azzurri.

Diretta/ Grecia Kosovo (risultato finale 2-0) streaming video tv: la chiude Mantalos

Il girone infatti è ancora molto equilibrato: su sei partite totali ben quattro sono terminate in parità, la differenza al momento la fa la vittoria che l’Italia ha colto sull’Ungheria e che tiene la nazionale di Roberto Mancini al primo posto, ma con lo scenario che appunto potrebbe cambiare in fretta. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione sul modo in cui i due CT potrebbero disporre le loro squadre per la partita del Borussia Park, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Germania Italia.

Diretta/ Slovenia Serbia (risultato finale 2-2): Sesko firma il pareggio!

DIRETTA GERMANIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Germania Italia sarà trasmessa su Rai Uno: tutte le partite della nostra nazionale sono fornite dalla televisione di stato e nello specifico dal canale principale, disponibile anche attraverso il decoder di Sky (per gli abbonati). In assenza di un televisore si potrà comunque assistere alla partita tramite il servizio di diretta streaming video, che non richiede costi aggiuntivi: in questo caso bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app.

Diretta/ Svizzera Portogallo (risultato finale 1-0) streaming: la decide Seferovic

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA

LE SCELTE DI FLICK

Per Germania Italia Hans-Dieter Flick non dovrebbe cambiare troppo, anche perché nel corso di questa Nations League il suo turnover è sempre stato abbastanza limitato. Neuer sarà come sempre in porta; con la difesa a tre potremmo vedere Klostermann tornare titolare nel terzetto arretrato, prendendo il posto di Schlotterbeck o Sule ma tenendo in considerazione anche Rudiger, che potrebbe giocare dal primo minuto. Sulle corsie laterali ecco pronti Hofmann da una parte e Henrichs che sarebbe dirottato a sinistra; se così fosse a rimanere in panchina sarebbe questa volta Raum, mentre nel reparto di mezzo rischia nuovamente Goretzka con Gundogan che si prenderebbe il posto al fianco di Kimmich, tecnicamente uno degli insostituibili nella nazionale tedesca. Sulla trequarti Leroy Sané e Thomas Muller sono candidati alle due maglie; Havertz a questo punto andrebbe a fare la prima punta tattica con Werner destinato alla panchina, ma come detto nella presentazione delle probabili formazioni di Germania Italia le soluzioni possono essere diverse anche per il tipo di contesto che è questa Nations League. Dunque, staremo a vedere…

I DUBBI DI MANCINI

Anche Florenzi, dopo Biraghi, ha lasciato il ritiro della nazionale: questo significa che le scelte a disposizione di Mancini sono davvero risicate. Per Germania Italia nel 4-3-3 potremmo e dovremmo rivedere Barella e Cristante in mezzo al campo: il primo giocherebbe sulla mezzala e il secondo farebbe il riferimento come perno centrale, a completare la zona mediana sarebbe uno tra Tonali e Lorenzo Pellegrini senza dimenticarsi di Locatelli e Frattesi, che però forse partono indietro nelle gerarchie. In termini generali anche questa quarta partita di Nations League potrebbe prevedere qualche sperimentazione; in difesa il titolare al centro potrebbe diventare ancora Alessandro Bastoni, con lui Acerbi mentre sugli esterni agirebbero Di Lorenzo (o Calabria) e Spinazzola, con Gigio Donnarumma come sempre confermato tra i pali. Nel tridente offensivo Politano dovrebbe riprendersi la maglia di esterno destro dopo aver passato 90 minuti in panchina al Molineux; Scamacca farebbe ancora la prima punta, poi spazio a uno tra Raspadori e Gnonto per agire sull’esterno sinistro.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA ITALIA

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Klostermann; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Henrichs; T. Muller, L. Sané; Havertz. Allenatore: Hans-Dieter Flick

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Acerbi, A. Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Lo. Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Roberto Mancini











© RIPRODUZIONE RISERVATA