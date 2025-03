PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA: ECCO I PRESCELTI PER DORTMUND

Ambientazione di lusso per una missione difficile, le probabili formazioni Germania Italia ci accompagnano verso il tentativo di rimonta che gli Azzurri dovranno fare nella partita di ritorno della Nations League dopo la sconfitta per 1-2 a San Siro giovedì sera nella prima sfida dei quarti di finale. Un match che aveva dato anche indicazioni positive a Luciano Spalletti, ma che infine aveva visto esultare Julian Nagelsmann che ora vuole completare l’opera a Dortmund, sul campo della semifinale mondiale del 2006, che per i tedeschi è un’amarezza da vendicare, per quanto sia possibile.

La posta in palio non è nemmeno paragonabile, ma la Germania vuole confermarsi ai vertici dopo l’Europeo chiuso con l’amarezza della discussa sconfitta contro la Spagna, ma anche la certezza di avere una Nazionale di eccellente valore. L’Italia invece sta ricostruendo, i segnali positivi non mancano ma forse siamo ancora un pochino indietro: oggi potrebbe essere la serata giusta per cercare una svolta. Per il momento, scopriamo chi avrà il compito di provarci leggendo le probabili formazioni Germania Italia.

PRONOSTICO E QUOTE: TEDESCHI FAVORITI

Fattore campo e risultato dell’andata lanciano i tedeschi nelle quote Snai per il pronostico su Germania Italia. Il segno 1 è quotato a 1,75, mentre si salirebbe a 3,75 per il pareggio (comunque favorevole alla Germania) e 4,40 volte la posta con il colpaccio dell’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA

NAGELSMANN CAMBIA CENTRAVANTI?

Julian Nagelsmann si trova in una preziosa posizione di vantaggio, nelle probabili formazioni Germania Italia dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 che si aprirà con Baumann, portiere ampiamente promosso a San Siro; linea difensiva a quattro con capitan Kimmich a destra, Tah e Rüdiger centrali, infine come terzino sinistro Raum; salvo esigenze di turnover, a centrocampo potrebbe essere confermato Gross al fianco di Goretzka; sulla trequarti puntiamo ancora su Sané, Musiala e Amiri, anche se quest’ultimo potrebbe essere in bilico dopo la prestazione non esaltante al Meazza; come centravanti se la giocano Burkardt e Kleindienst, che potrebbe mettere sul piatto il gol segnato all’andata.

QUALCHE RITOCCO PER SPALLETTI?

L’infortunio di Calafiori nel finale comporterà evidentemente almeno un ritocco per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni Germania Italia, per cui nella difesa a tre davanti a Donnarumma dovremmo vedere Di Lorenzo, Buongiorno come centrale e Bastoni sul settore di centro-sinistra, come d’altronde è abituato all’Inter. Un’altra novità potrebbe essere Ricci al posto di Rovella in cabina di regia del 3-5-2 azzurro, per dare più palleggio dato che bisognerà attaccare per vincere. Politano e Udogie potrebbero ancora essere i due esterni, anche se dipenderà anche dalle condizioni fisiche, mentre le mezzali saranno Barella e Tonali, punti di forza dell’Italia. Infine in attacco ci aspettiamo ancora Raspadori con Kean, anche perché pesa l’assenza di Retegui.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri; Kleindienst. All. Nagelsmann.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. All. Spalletti.