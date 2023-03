Probabili formazioni Germania Italia U19/ Chi giocherà a Brema?

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Germania Italia U19 ci accompagnano verso la partita in programma oggi a mezzogiorno nella città tedesca di Brema, che sarà valido come primo incontro del girone 2 della seconda fase di qualificazione agli Europei Under 19. La missione sarà molto impegnativa perché si qualificherà per la fase finale solamente la vincitrice di un quadrangolare che comprende naturalmente gli Azzurrini e la Germania padrona di casa, ma anche Slovenia e Belgio, che saranno quindi le prossime rivali dell’Italia Under 19.

Ricordiamo che l’Italia U19 aveva superato con il brivido la fase precedente, perché i ragazzi del c.t. Alberto Bollini si erano complicati la vita con una sconfitta contro l’Estonia al debutto, prima di vincere contro Bosnia e Polonia ma, in un arrivo a tre a quota 6 punti, furono terzi per la classifica avulsa. L’Italia U19 si è qualificata per questa seconda fase solo in qualità di migliore terza, stavolta invece si deve vincere il girone, quindi la posta in palio sarà molto pesante già da oggi. Motivo in più per cercare di capire cosa potrebbe fare il c.t. Bollini e allora adesso analizziamo le probabili formazioni di Germania Italia U19 per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Parlare delle probabili formazioni di Germania Italia U19 non è semplice, perché gli ultimi impegni ufficiali degli Azzurrini (escluse alcune amichevoli) risalgono alla già citata fase precedente, che fu disputata a settembre 2022. Potremmo comunque indicare il 3-4-1-2 come modulo di riferimento, con Mastrantonio della Triestina fra i pali e davanti a lui la difesa a tre formata da Stivanello, Chiarodia e Dellavalle, con Fabio Christian Chiarodia che gioca nel Werder Brema e quindi sarà a “casa”, fattore che potrebbe anche aiutare gli altri Azzurrini con qualche dritta sugli avversari di giornata.

A centrocampo, Faticanti e Lipani potrebbero formare la coppia titolare nel cuore della mediana della nostra Under 19 azzurra, con qualche dubbio in più invece su chi potrebbe ricoprire il ruolo di esterni. Infine, nel reparto offensivo dell’Italia U19 potremmo immaginare un ballottaggio fra Hasa e Vignato per la maglia da trequartista alle spalle dei due attaccanti, i quali invece potrebbero essere D’Andrea e Raimondo.











