Probabili formazioni Germania Italia U20: scopriamo moduli e titolari per la partita amichevole degli Azzurrini, oggi martedì 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20: CHI GIOCA PER LA CONFERMA?

Arriviamo da una grande gioia e oggi, martedì 9 settembre 2025, speriamo di cogliere un altro risultato di prestigio nella doppietta di amichevoli di lusso degli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata: un motivo in più per curiosare con piacere nelle probabili formazioni Germania Italia U20.

Avevamo già avuto modo nei giorni scorsi di ricordare che Nunziata è tornato a seguire l’Under 20 dopo il biennio passato alla guida dell’U21, un passo indietro ma di certo non una retrocessione, considerando pure che nel mirino ci sono i Mondiali Under 20, un grande torneo che il vecchio/nuovo c.t. conosce alla perfezione.

La FIGC ha quindi voluto una doppietta di amichevoli di enorme prestigio e per di più entrambe in trasferta: la prima ci ha sorriso, perché l’Italia U20 si è imposta per 1-2 sul campo dell’Inghilterra, grazie ai gol messi a segno da Riccio e Iddrissou, che ci hanno consentito di sconfiggere a casa loro i pari età britannici.

Adesso arriva una sfida ancora più classica nel calcio, a Reutlingen contro i padroni di casa tedeschi. Amichevole e con il torneo iridato nel mirino, ma certamente l’obiettivo è quello di fare bene, per fare un ulteriore pieno di fiducia. Tenendo presente tutto ciò, andiamo a scoprire le mosse di Nunziata proprio per le probabili formazioni Germania Italia U20…

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20

SCOPRIAMO I TITOLARI DI NUNZIATA

In linea di massima Carmine Nunziata non dovrebbe fare rivoluzioni nelle probabili formazioni Germania Italia U20, però non sarebbe clamoroso qualche cambiamento, anche perché è giusto vedere tutti in azione in queste amichevoli di altissimo livello. Per la partita odierna potremmo vedere un modulo 4-3-3, con l’estremo difensore Nunziante e davanti a lui la possibile difesa a quattro formata da Idele, Amey, Fellipe Jack e Cama.

A centrocampo potrebbe esserci in blocco la conferma per il terzetto composto da Candelari, Riccio e capitan Sala, che potrebbero essere anche affiancati dai due terzini in fase di spinta per un assetto più offensivo. Ipotizziamo qualche novità in più invece in attacco, scegliamo per l’Italia U20 stavolta un tridente offensivo con Liberali, Iddrissou e Romano possibili titolari.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-3): Nunziante; Idele, Amey, Fellipe Jack, Cama; Candelari, Riccio, Sala; Liberali, Iddrissou, Romano. All. Nunziata.