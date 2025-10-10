Probabili formazioni Germania Lussemburgo, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali, oggi 10 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LUSSEMBURGO: CHI GIOCA A SINSHEIM?

Una partita sulla carta senza storia, lo dimostra anche la scelta di una piccola città come Sinsheim per ospitarla, così da avere comunque il massimo interesse e passione: le probabili formazioni Germania Lussemburgo ci accompagnano verso la partita delle qualificazioni mondiali per il girone A della zona europea.

Partita comunque da vincere senza alcuna discussione per la Germania oggi, venerdì 10 ottobre 2025, anche perché i tedeschi si sono complicati la vita nel gruppo perdendo al debutto in Slovacchia e quindi adesso devono essere perfetti se vorranno evitare guai imprevisti verso il torneo iridato della prossima estate in Nord America.

Dopo lo scivolone d’apertura c’è stata la vittoria per 3-1 contro l’Irlanda del Nord, ma di fatto ora la Germania deve vincerle tutte per poi provare a completare il sorpasso al primo posto nell’ultima giornata, quando i tedeschi ospiteranno la Slovacchia a Lipsia nella partita che potrebbe essere decisiva.

Il Lussemburgo dovrebbe essere l’anello debole: a settembre in casa ha perso contro Irlanda del Nord e Slovacchia, stasera la missione sarà evidentemente ancora più difficile. Il quadro della situazione è quindi chiarissimo, ma adesso scopriamo che cosa ci potrebbero dire le mosse per le probabili formazioni Germania Lussemburgo…

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, osserviamo ovviamente che il pronostico di Germania Lussemburgo è a senso unico per Snai: il segno 1 è indicato a 1,02, mentre già il pareggio varrebbe ben 14 volte la giocata e un colpaccio del Lussemburgo ripagherebbe 35 volte chi avrà giocato il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LUSSEMBURGO

QUALCHE RITOCCO PER NAGELSMANN

Rispetto alle partite di settembre sono assenti tra gli altri Rudiger e Groß, il modulo di Julian Nagelsmann dovrebbe comunque essere il 3-4-2-1 nelle probabili formazioni Germania Lussemburgo, con il portiere Baumann e davanti a lui una difesa a tre con Tah, Anton e Koch possibili titolari; a centrocampo indichiamo il quartetto con Leweling, Kimmich, Goretzka e Raum da destra a sinistra; la qualità naturalmente è alta e ciò è evidente anche nel reparto offensivo, dove indichiamo Gnabry e Wirtz sulla trequarti alle spalle del giovane centravanti Woltemade.

MODULO 4-3-3 PER STRASSER

L’allenatore ospite Jeff Strasser dovrebbe scegliere invece il modulo 4-3-3, ovviamente però con molta meno qualità fra i suoi interpreti nelle probabili formazioni Germania Lussemburgo. La varietà di cognomi indica le differenti origini etniche, specie lusitani e dall’est europeo oltre quelli più tipici in Lussemburgo: in porta indichiamo Moris; difesa a quattro con il capitano Jans affiancato da Mahmutovic, Carlson e Bohnert; centrocampo a tre nel quale potrebbero essere titolari Barreiro, Olesen e Moreira; infine, in attacco schieriamo il tridente con Sinani, Muratovic e Dardari.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LUSSEMBURGO: IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Tah, Anton, Koch; Leweling, Kimmich, Goretzka, Raum; Gnabry, Wirtz; Woltemade. All. Nagelsmann.

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Mahmutovic, Carlson, Bohnert; Barreiro, Olesen, Moreira; Sinani, Muratovic, Dardari. All. Strasser.