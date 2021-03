Probabili formazioni Germania Macedonia del Nord/ Quote, Werner torna titolare?

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA MACEDONIA DEL NORD: CHI SCENDE IN CAMPO?

Presentando le probabili formazioni di Germania Macedonia del Nord parliamo della partita che le due nazionali giocano alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo: siamo a Duisburg per la terza giornata nel gruppo J delle qualificazioni Mondiali 2022. La nazionale tedesca ha sofferto in Romania, ma ha comunque portato a casa la vittoria e dunque procede a punteggio pieno come era lecito aspettarsi, strafavorita per ottenere il pass della fase finale in un torneo che però non dovrebbe più vedere la presenza di Joachim Loew.

La Macedonia del Nord in Romania ha perso sfiorando però un risultato positivo, mostrando quella combattività che le è poi servita per demolire il Liechtenstein, e attenzione perché ci sono giocatori che sono in grado di fare male ai tedeschi. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco, intanto presentando le probabili formazioni di Germania Macedonia del Nord possiamo analizzare nel dettaglio le scelte da parte dei due CT.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Germania Macedonia del Nord, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,10 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 8,75 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 20,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA MACEDONIA DEL NORD

GLI 11 DI LOEW

Come sempre Joachim Loew ha parecchie scelte a disposizione, e per le probabili formazioni di Germania Macedonia del Nord potrebbe cambiare qualcosa: sono in particolare due gli indiziati a prendersi una maglia dal primo minuto a Duisburg, vale a dire il giovanissimo Wirtz che potrebbe giocare come mezzala e ovviamente Werner, che agirebbe come centravanti al posto di Gnabry. Quest’ultimo potrebbe comunque essere titolare da esterno del tridente, facendo scalare in panchina Havertz; a sinistra sarebbe confermato Leroy Sané, mentre in mezzo al campo Kimmich e Goretzka sarebbero i due giocatori ancora sul terreno di gioco con Gundogan che si prenderebbe un turno di riposo. Per quanto riguarda la difesa, questo reparto sembra confermato: Neuer il portiere, Rudiger e Ginter davanti a lui con Klostermann da terzino destro e Emre Can schierato, come ai tempi del Bayer Leverkusen, da laterale basso a sinistra.

LE SCELTE DI ANGELOVSKI

Igor Angelovski, studiando le probabili formazioni di Germania Macedonia del Nord, avrebbe sostanzialmente un solo dubbio: riguarda l’attacco dove tra Pandev e Trajkovski potrebbe inserirsi Nestorovski, sono tre elementi che ben conosciamo e che partono tutto sommato alla pari, dunque è difficile stabilire chi sarà titolare. Per il resto, tutto confermato: Bardhi e Spirovski si piazzano al centro del campo con Radeski e Elmas che agiscono da laterali tattici (soprattutto il centrocampista del Napoli), la difesa sarà invece comandata da Ristevski che avrà al suo fianco Musliu, i due si posizionano a protezione del portiere Dimitrievski con Ristovski (altra nostra conoscenza) e Alioski che invece si occuperanno delle corsie esterne.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Ginter, Emre Can; Wirtz, Kimmich, Goretzka; Gnabry, Werner, L. Sané. Allenatore: Joachim Loew

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Radeski, Bardhi, Spirovski, Elmas; Pandev, Trajkovski. Allenatore: Igor Angelovski



