PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO: LE SCELTE PER LA SEMIFINALE

Le probabili formazioni Germania Portogallo ci conducono a parlare della prima semifinale che si gioca per la Nations League 2024-2025: siamo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dove quattro giorni fa si è giocata la finale di Champions League, Germania padrona di casa dunque e arrivata qui grazie alla vittoria sull’Italia, con partita di andata dominata e ritorno nel quale invece i tedeschi hanno rischiato di farsi rimontare. Tuttavia dopo qualche periodo poco brillante la Germania sembra poter tornare competitiva, grazie al lavoro svolto da Julian Nagelsmann.

Spalletti vs Le Iene/ Scherzo ai calciatori, CT furibondo: "Do il numero ai carabinieri!" (24 marzo 2025)

Il Portogallo invece si trova sempre a un bivio: in generale avrebbe le carte per vincere qualcosa di grosso, del resto ha già messo in bacheca la prima Nations League di sempre ma nei grandi tornei paga forse il fatto di non aver ancora operato una rivoluzione fatta e finita, e naturalmente la presenza di Cristiano Ronaldo (al netto delle opinioni) incide su questo processo. Aspettando che all’Allianz Arena si giochi, facciamo adesso una rapida incursione nelle potenziali scelte da parte dei due CT per questa semifinale, leggendo insieme le probabili formazioni Germania Portogallo.

Moviola di Germania Italia/ Polemiche per il gol di Musiala e il rigore tolto agli azzurri (24 marzo 2025)

QUOTE E PRONOSTICO GERMANIA PORTOGALLO

Le quote fornite dall’agenzia Snai per Germania Portogallo ci dicono che la nazionale tedesca è favorita, anche per il fatto di poter giocare in casa: abbiamo il segno 1 per la sua vittoria che vale 1,80 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul successo dei lusitani porta in dote una vincita che ammonta a 4,10 volte l’importo investito e infine ecco l’eventualità del pareggio nei 90 minuti, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno corrispondente a 3,65 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO

LE DECISIONI DI NAGELSMANN

Risultati Nations League/ Diretta gol live score: Francia e Spagna ok ai rigori! (23 marzo 2025)

Il modulo di riferimento di Nagelsmann è il 3-4-2-1 ma bisognerà capire quali saranno le scelte individuali, nelle probabili formazioni Germania Portogallo possiamo ipotizzare Baumann confermato in porta con una linea difensiva nella quale Tah, appena passato al Bayern Monaco, potrebbe giocare con il supporto di Anton e magari Kimmich che può essere riportato nel terzetto arretrato, in alternativa c’è Raum perché ad agire sulla corsia sinistra di centrocampo può essere Mittelstadt (i due sono comunque intercambiabili).

Occhio anche a Gosens, protagonista con la Fiorentina; in mezzo al campo Gros è in questo momento la certezza e con lui potrebbe operare Goretzka, da valutare invece cosa succederà sulla trequarti perché c’è davvero tanta concorrenza, Wirtz può riprendersi la maglia da titolare se sarà al 100% e gli altri che sono in competizione per il posto sono Gnabry e Amiri ma anche Adeyemi, che pure è più esterno ma con questo modulo si può accentrare. Capitolo prima punta: assente Kleindienst che aveva segnato contro l’Italia, il titolare per l’andata della semifinale di Nations League sarà uno tra Fullkrug e Deniz Undav.

LE MOSSE DI MARTINEZ

Solito 4-3-3 per Roberto Martinez, che nelle probabili formazioni Germania Portogallo deve allo stesso modo sciogliere i nodi: Cristiano Ronaldo c’è e dunque è del tutto probabile che si prenda la maglia da prima punta, ai suoi lati sembra poterci essere fiducia per Francisco Conceiçao, rivitalizzato alla Juventus nel finale di stagione, e Rafael Leao che manderebbero in panchina Diogo Jota, invece Bernardo Silva sarebbe una delle due mezzali insieme a Bruno Fernandes con Vitinha da valutare dopo il trionfo nella finale di Nations League, in alternativa in cabina di regia ci sarà Palhinha.

In porta andrà Diogo Costa che è diventato il titolare della nazionale, poi davanti a lui una coppia centrale che dovrebbe essere formata da Ruben Dias e uno tra Antonio Silva e Gonçalo Iñacio anche se Renato Veiga se la potrebbe giocare. Dalot agirà come terzino destro; a sinistra invece per Nuno Mendes è valido lo stesso discorso che riguarda Vitinha, se il terzino mancino non dovesse essere al 100% può essere impiegato Nuno Tavares, reduce da una stagione alla Lazio in cui è riuscito a fare il salto di qualità rivelandosi come una delle sorprese del nostro campionato.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Anton, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka, Gros, Mittelstadt; Wirtz, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Julian Nagelsmann

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; F. Conceiçao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Roberto Martinez