Probabili formazioni Germania Portogallo U21/ Diretta tv, pochi dubbi per Kuntz

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO U21: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 e a Lubiana la finale degli Europei Under 21 tra Germania e Portogallo U21: andiamo dunque a controllare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. Siamo dunque quasi giunti alla conclusione di questa magnifica competizione e domani sarà tempo dunque di celebrare i nuovi campioni del continente: la sfida si annuncia bollente ed è facile immaginare che entrambi i tecnici per il big match vogliano confermare un po’ gli stessi 11 visti fino ad ora. Dopo tutto sia i tedeschi che i portoghesi hanno messo da parte un percorso lineare e anche in semifinale hanno davvero dominato il campo: i tedeschi contro la sorpresa Olanda e i lusitani contro il campioni in carica della Spagna, beffati dall’autogol di Cuenca (su spunto di Vieira). Non ci dovrebbero dunque essere davvero sorprese per domani: pure andiamo a vedere quali saranno le scelte dei ct per le probabili formazioni di Germania Portogallo U21.

GERMANIA PORTOGALLO U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Germania Portogallo U21 verrà trasmessa da Rai3, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato: bisognerà selezionare il canale 3 del digitale terrestre, ma è disponibile anche il consueto servizio di diretta streaming video grazie alla stessa emittente, che fornisce il sito www.raiplay.it oppure l’app Rai Play, da installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO U21

LE MOSSE DI KUNTZ

Come detto prima, non ci attendiamo grandi sorprese per le probabili formazioni di Germania e Portogallo U21: per Kuntz dunque le scelte sono facili. Fissato il 4-3-3 iniziale ecco che avremo Dahmen fedele tra i pali, con in difesa un quartetto composto da Pieper e Schlotterbeck al centro e Baku e Raum adibiti in corsia. Necessario a centrocampo un giocatore come Dorsch a cui saranno affidate le chiavi della regia: il capitano Maier e Ozcan occuperanno la mezz’ala ma non dimentichiamo che pronti in panca avremo anche giocatori come Janelt, e Stach. Confermato in prima punta Luka Nmecha, capocannoniere con tre gol segnati finora nella manifestazione: Berisha e Wirtz saranno al suo fianco.

LE SCELTE DI RUI JORGE

Classico 4-4-2 e gran riconferme per Rui Jorge: i lusitani, autori di una cavalcata eccezionale, sono impazienti di vincere il loro primo titolo europeo. Per fare ciò si affideranno a Diogo Costa tra i pali (nessun gol subito nella fase a gironi), con Contè, Diogo Leite, Queiros e Dalot posti davanti dal primo minuto di gioco. Per il centrocampo si faranno invece avanti Bracança e Fabio Veira (che ha di fatto deciso la semifinale con gli spagnoli), mentre toccherà a Fernandes e Vitihna agire dal primo minuto sull’esterno dello schieramento. È solo in attacco che potrebbe accendersi un punto di domanda, visto il gran valore degli attaccanti disponibili: per due maglie ecco in fila Dany Mota, Leao e Tomas.

IL TABELLINO

GERMANIA U21 (4-3-3): Dahmen; Raum, Schlotterbeck, Pieper, Baku; Ozean, Dorsch, Maier; Berisha, Nmecha, Wirtz All. Kuntz

PORTOGALLO U21 (4-4-2): D Costa; Con, D Leite, Queiros, Dalot; Fernandes, Bragança, F Vieira, Vitinha; Mota, Leao. All. R Jorge



