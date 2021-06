Probabili formazioni Germania Portogallo U21/ Quote, spazio per Mota e Leao in avanti

DIRETTA GERMANIA PORTOGALLO U21: CHI IN CAMPO STASERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Germania Portogallo U21, finale degli Europei Under 21 2021 che pure si accende solo questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadion Stozice di Lubiana. Gran attesa per la finale della manifestazione continentale riservata ai giovani: in campo due squadre che ci hanno colpito per solidità ed ferocia in campo, pronte a giocarsi il titolo (che sarebbe il terzo dei tedeschi e il primo in assoluto per i lusitani).

Da una parte ecco la Germania U21 di Kuntz, ricca di giovani talenti della Bundesliga che pure solo pochi giorni fa hanno regolato la sorpresa Olanda con un chiaro 2-1, dopo aver dominato il campo: contro il Portogallo di Rui Jorge, con tanti volti noti anche anche agli appassionati italiani, che pur ha avuto la meglio anche sull’Italia di Nicolato, ancora ai quarti di finale. Impazienti di dare la parola al campo, vediamo quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Germania Portogallo U21.

QUOTE E PRONOSTICI

Alla vigilia della finale per gli europei Under 21 certo non è così facile fisare un pronostico netto e anche le quote dei principali portali di scommesse sono ben vicine. Pure la Snai per l’1×2 della sfida ha fissato a 2.60 il successo della Germania U21, contro il 2.70 segnato per la vittoria del Portogallo U21. Il pareggio al novantesimo vale 3.15.

LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO U21

LE MOSSE DI KUNTZ

Pochi dubbi in casa di Stefan Kuntz per le probabili formazioni di Germania Portogallo U21: il ct tedesco infatti pare intenzionato a non cambiare di una virgola l’11 che lo ha portato fino alla finale di questa sera. Con il 4-3-3 ecco che avremo sempre il capocannoniere della selezione Nmecha in prima punta, con Wirtz e Berisha a supporto sull’esterno: Burkardt e Adeyemi rimangono a disposizione. Spazio poi a Dorsch in cabina di regia (ma attenzione al giallo rimediato in semifinale) con Ozcan e Maier pronti invece come mezz’ala. Nessun ballottaggio acceso poi in difesa, con Schlotterbeck e Pieper schierati al centro e il duo Raum-Baku pronto a guardia delle corsie esterne.

LE SCELTE DI RUI JORGE

Per le probabili formazioni di Germania Portogallo U21 sono ben pochi dubbi anche per Rui Jorge: il ct lusitano è pronto a fare l’impresa e certo non può fare a meno dei titolari che fin qui hanno regalato così grande spettacolo. Irrinunciabile dunque il 4-4-2 di partenza dove a centrocampo sarà ancora spazio per Bragança e Fabio Vieira come anche Vitinha e Fernandes: attenzione però a Pereira e Barò valide alternative dalla panca, se serviranno forze fresche. Per la difesa sono riconferme per Conte, Diogo Leite, Quieros e Dalot, di certo il reparto più prestante nella manifestazione continentale (ricordiamo che hanno chiuso i gironi senza nessun gol subito): in avanti avremo il bomber del Monza Dany Mota affiancato dal rossonero Leao, anche se Tiago Tomas è valida alternativa.

IL TABELLINO

GERMANIA U21 (4-3-3): Dahmen; Raum, Schlotterbeck, Pieper, Baku; Ozean, Dorsch, Maier; Berisha, Nmecha, Wirtz All. Kuntz

PORTOGALLO U21 (4-4-2): D Costa; Contè, D Leite, Queiros, Dalot; Fernandes, Bragança, F Vieira, Vitinha; Mota, Leao. All. R Jorge



