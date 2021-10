Probabili formazioni Germania Romania/ Quote: titolari “sicuri” per Flick

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ROMANIA CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Germania Romania ci avviciniamo alla partita che questa sera ad Amburgo sarà valida per il girone J delle qualificazioni ai Mondiali 2022, una sfida che potrebbe definitivamente spianare la strada alla Germania, già nettamente al comando dopo l’ultima larga vittoria in Islanda, nonostante la sconfitta casalinga di marzo contro la Macedonia del Nord, che in ogni caso entrerà nella storia di entrambe le Nazionali, ovviamente in negativo per la Germania.

La Romania è attualmente terza e naturalmente se riuscisse a ripetere il colpaccio macedone potrebbe ribaltare le gerarchie del girone. Non sarà comunque un compito facile, ma scopriamo tutte le notizie a poche ore dalla partita sulle probabili formazioni di Germania Romania per avvicinarci a questo delicato incontro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche un rapido sguardo al pronostico su Germania Romania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Non ci dovrebbero essere dubbi sulla vittoria tedesca: il segno 1 infatti è quotato a 1,11, mentre poi si sale fino a ben 9,50 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio e addirittura a 16 volte la posta in caso di colpaccio della Romania per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ROMANIA

LE MOSSE DI FLICK

Le probabili formazioni di Germania Romania ci riservano da parte del c.t. tedesco Hans-Dieter Flick un probabile modulo 4-2-3-1 nel quale in porta ci sarà naturalmente il veterano Neuer, davanti al quale dovrebbe trovare posto la difesa a quattro formata da Hofmann a destra, Rudiger e Sule centrali ed infine Kehrer a sinistra.

Nella coppia mediana i titolari dovrebbero essere Goretzka e Kimmich, mentre nel reparto offensivo ecco Sané ala destra, Havertz in posizione di trequartista centrale e Muller largo a sinistra per completare il terzetto a supporto del centravanti, che dovrebbe invece essere Werner.

LE SCELTE DI RADOI

Per quanto riguarda invece gli ospiti, ecco che nelle probabili formazioni di Germania Romania il commissario tecnico rumeno Mirel Radoi dovrebbe adottare un modulo 4-3-3 nel quale, davanti al portiere Nita, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Manea, naturalmente Chiriches del Sassuolo che è pure il capitano, Nedelcearu ed infine Camora.

A centrocampo ecco il terzetto con Stanciu, in posizione centrale Marin del Cagliari ed infine Cicaldau. In attacco invece i titolari del tridente potrebbero essere Keseru e poi due giocatori che in Italia conosciamo bene, cioè Puscas e Mihaila.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Rudiger, Sule, Kehrer; Goretzka, Kimmich; Sané, Havertz, Muller; Werner. All. Flick.

ROMANIA (4-3-3): Nita; Manea, Chiriches, Nedelcearu, Camora; Stanciu, R. Marin, Cicaldau; Keseru, Puscas, Mihaila. All. Radoi.



