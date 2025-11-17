Probabili formazioni Germania Slovacchia: quote e ultime notizie su moduli e titolari nelle qualificazioni mondiali, oggi lunedì 17 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVACCHIA: I TITOLARI PER LO “SPAREGGIO”

Sarà di fatto uno spareggio con qualche brivido anche per i padroni di casa alla Red Bull Arena di Lipsia, di conseguenza le probabili formazioni Germania Slovacchia sono un appuntamento imperdibile oggi, lunedì 17 novembre 2025, verso la partita che ci dirà se i tedeschi andranno in America la prossima estate senza passare dai playoff oppure se ci sarà un colpo a sorpresa.

Diretta/ Italia Norvegia (risultato finale 1-4): doppio Haaland, poi Larsen! (16 novembre 2025)

Julian Nagelsmann non potrà permettersi errori, d’altronde la Germania ha iniziato il girone perdendo in Slovacchia e in un gruppo con sole quattro squadre è chiaro che un solo scivolone può complicare tutto. Da allora i tedeschi hanno infilato quattro vittorie consecutive, ma i giochi si decideranno solo oggi.

Venerdì sera infatti la Germania ha vinto in Lussemburgo con la doppietta dell’attaccante emergente Nick Woltemade, ma la Slovacchia non ha perso il passo vincendo nel recupero contro l’Irlanda del Nord per giocarsi ancora la chance di compiere un’impresa che passerebbe alla storia per gli uomini di Francesco Calzona.

Italia, Qualificazioni Mondiali 2026: quando sono i sorteggi e avversarie/ Le insidie non mancheranno

Ci sarà allora pure questo tocco “italiano” a rendere ancora più intrigante l’analisi delle probabili formazioni Germania Slovacchia, una delle partite più significative dell’ultimo giro delle qualificazioni. Ogni mossa quindi potrebbe decidere chi sarà certo di andare in America e chi dovrà aspettare marzo…

PRONOSTICO E QUOTE

In classifica sarebbe una sfida equilibrata, l’agenzia Snai però vede il pronostico su Germania Slovacchia praticamente a senso unico. Il segno 1 infatti vale appena 1,21 a fronte del 6,25 per il pareggio (che comunque andrebbe bene ai tedeschi), infine sarebbe un successo slovacco a fare la storia, ipotesi proposta a 12,00.

Con quanti gol di scarto l'Italia deve battere la Norvegia per qualificarsi ai Mondiali 2026? L'ipotesi folle

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVACCHIA

NAGELSMANN VA SUL SICURO

Non c’è margine d’errore e allora Julian Nagelsmann dovrebbe insistere con i giocatori che gli offrono le migliori garanzie nelle probabili formazioni Germania Slovacchia. Nel modulo 4-2-3-1 in questo momento il portiere titolare è Baumann; in difesa i due terzini di “casa” Baku e Raum, che giocano nel Lipsia, affiancheranno i centrali Anton e Tah; a centrocampo domina il Bayern Monaco con la coppia Pavlovic-Goretzka, mentre il reparto offensivo dei tedeschi potrebbe vedere Sané ala destra, Wirtz trequartista centrale e Gnabry ala sinistra alle spalle di Woltemade, in pochissimo tempo diventato titolare fisso davanti.

MODULO 4-3-3 PER CALZONA

Francesco Calzona replicherà con il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni Germania Slovacchia. In porta Dubravka; in difesa molti giocatori che in Italia conosciamo bene, abbiamo infatti Gyomber a destra e la coppia centrale con Skriniar e Obert, infine il terzino sinistro sarà Hancko; nel cuore del campo, fra le due mezzali Bero e Rigo, le chiavi della regia della Slovacchia saranno naturalmente affidate a Lobotka; infine, hanno tutti trascorsi “italiani” anche i possibili titolari nel tridente d’attacco di Calzona, cioè Duris e Haraslin ai fianchi della prima punta Strelec.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVACCHIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Baku, Anton, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Woltemade. All. Nagelsmann.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin. All. Calzona.