PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVENIA U21: PARTITA INDIRIZZATA!

Possiamo studiare le probabili formazioni Germania Slovenia U21, partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 12 giugno nella prima giornata degli Europei Under 21 2025. Il girone B presenta due chiare favorite per la qualificazioni ai quarti: una è l’Inghilterra campione in carica, l’altra è appunto la Germania che nelle ultime edizioni ha rappresentato la vera rivale della Spagna, vincendo due titoli e in qualche modi segnando un’epoca, anche se incredibilmente due anni fa doveva difendere il titolo ed era stata eliminata al primo turno, pareggiando contro Israele e perdendo contro Repubblica Ceca e Inghilterra.

Dunque per i tedeschi un girone del tutto simile a quello del 2023, e bisognerà vedere se il cammino sarà diverso come del resto ci si aspetta; la Slovenia dovrebbe rappresentare un’avversaria abbordabile, la sua unica partecipazione agli Europei era quella di quattro anni fa quando era Paese organizzatore, ma nelle qualificazioni ha messo alle spalle la Francia e potrebbe sorprendere. Staremo a vedere, avvicinandoci alla partita facciamo le nostre solide considerazioni sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni Germania Slovenia U21.

GERMANIA SLOVENIA U21: QUOTE E PRONOSTICO

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVENIA U21

GLI 11 DI DI SALVO

Chiare origini italiane per Antonio Di Salvo, che guida i tedeschi e nelle probabili formazioni Germania Slovenia U21 imposta un 4-2-3-1 che ha il suo terminale offensivo in Woltemade, capace di segnare una tripletta nell’amichevole che la nazionale ha vinto contro la Spagna lo scorso marzo. Alle sue spalle c’è il talento di Gruda, che gioca nel Brighton; i due esterni offensivi sulla trequarti dovrebbero invece essere Knauff a destra e Nebel a sinistra, ma attenzione alla concorrenza che è rappresentata da Thielmann e Rohl come anche da Wanner, tutti elementi che possono occupare varie posizioni in campo.

La zona mediana viene presidiata dal capitano Martel, che dovrebbe avere come partner Reitz; anche qui si possono citare altri calciatori, su tutti Jander. In difesa abbiamo Rosenfelder e Arrey-Mbi che formano la coppia centrale; sulla destra corre Elias Baum (favorito su Ullrich) mentre a destra agisce Nathaniel Brown, in porta il ballottaggio tedesco dovrebbe premiare Atubolu.

LE SCELTE DI RAZDRH

Gioca con un modulo speculare Andrej Razdrh, dunque nelle probabili formazioni Germania Slovenia U21 ipotizziamo Turk come portiere con Kuzmic e Golic che fanno i centrali di una difesa che sarà completata dai terzini, nello specifico Ilenic giocherà a destra con Milic che si prenderà invece la corsia mancina. Anche qui abbiamo un tandem in mediana, che si occuperà maggiormente di frenare le iniziative degli avversari: possiamo pensare a Krupic e Pisek come titolari, entrambi sembrano essere in vantaggio su Selan.

Trequarti invece comandata da Pecar, che però deve vincere la concorrenza di Koijc; anche sugli esterni possono esserci dei ballottaggi aperti per quanto riguarda la Slovenia U21, nello specifico Begic con Jovanovic a destra e Cipot che se la gioca con Brest a sinistra, infine per quanto riguarda il ruolo di centravanti l’opzione resta Potocnik se Cipot, che è una prima punta naturale, sarà effettivamente impiegato sulla corsia, in realtà il Commissario Tecnico della Slovenia può cambiare molto.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVENIA U21: IL TABELLINO

GERMANIA U21 (4-2-3-1): Atubolu; Baum, Rosenfelder, Arrey-Mbi, N. Brown; Reitz, Martel; Knauff, Gruda, Nebel; Woltemade. Allenatore: Antonio Di Salvo

SLOVENIA U21 (4-2-3-1): Turk; Ilenic, Kuzmic, Golic, Milic; Krupic, Pisek; Begic, Pecar, Cipot; Potocnik. Allenatore: Andrej Razdrh