Probabili formazioni Germania Spagna donne: le scelte di campo per la seconda semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile, mercoledì 23 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA DONNE: SFIDA TRA DUE CORAZZATE!

È finita l’attesa e con le probabili formazioni Germania Spagna donne ci avviciniamo ancor più alla partita di Zurigo, che vale come seconda semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile e mette di fronte quelle che possiamo considerare due corazzate, con gara tecnicamente molto equilibrata.

È stata la finale per il bronzo alle ultime Olimpiadi (vittoria della Germania), è soprattutto la partita tra una nazionale che ha vinto gli Europei per ben otto volte, di cui sei consecutivamente, e quella che ha messo in bacheca l’ultimo Mondiale, pertanto si parla davvero di punti di riferimento assoluti.

In questi Europei 2025 ha fatto meglio la Spagna, che fin qui ha sempre vinto; tuttavia bisogna anche dire che, compresi i quarti, le avversarie della Roja non sono state ancora terribili. È stato così per la Germania, che nel girone ha perso nettamente contro la Svezia e poi ha dovuto aspettare i rigori per superare la Francia, in un match thriller.

Adesso però si tratta di scoprire quali saranno le scelte dei due CT nella seconda semifinale, di conseguenza dobbiamo prenderci del tempo per analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni Germania Spagna donne.

QUOTE E PRONOSTICO GERMANIA SPAGNA DONNE

Con le probabili formazioni Germania Spagna donne leggiamo anche le quote proposte dalla Sisal, secondo cui la Roja è largamente favorita visto che il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto, contro il valore da 6,00 volte la giocata che accompagna il segno 1 per il successo della nazionale tedesca; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA DONNE

WUCK RITROVA WAMSER

Nel parlare delle probabili formazioni Germania Spagna donne bisogna ricordare che Christian Wück ha perso subito Giulia Gwinn per infortunio, e nei quarti anche Hendrich espulsa; se non altro per la semifinale ritrova Carlotta Wamser che il rosso lo aveva ricevuto contro la Svezia, dunque giocherà lei a destra con Kleinherne che dovrebbe coprire la falla al centro, affiancando Minge e Knaak in uno schieramento a cinque (Kett è il terzino sinistro) a protezione di Ann-Katrin Berger, straordinaria nei quarti soprattutto per una parata fantascientifica su un possibile autogol.

A centrocampo la nazionale tedesca è arrivata in Svizzera senza Lena Oberdorf, una delle big che sta recuperando da un infortunio; dunque giocano Senss e Nüsken in mezzo, mentre sulle corsie laterali giostrano Jule Brand e Klara Bühl ricordando che ci sarebbe anche Sara Däbritz, che è stata una stella della Germania ma oggi è in calo e infatti ha giocato poco nel corso degli Europei 2025. Completa la squadra la prima punta: nei quarti Giovanna Hoffmann è stata preferita a Lea Schüller che però potrebbe tornare titolare questa sera.

UN DUBBIO PER TOMÉ

Scelte sostanzialmente fissate da parte di Montserrat Tomé nelle probabili formazioni Germania Spagna donne: abbiamo parlato del blocco Barcellona e nei quarti si è aggiunta anche Cata Coll, che in porta ha preso il posto di Nanclares e sulla carta dovrebbe essere confermata. In difesa Irene Paredes comanda con la collaborazione di Aleixandri, mentre le corsie laterali sono presidiate da Ona Batlle e Olga Carmona; la trazione della Roja è sempre molto offensiva, come dimostra la capacità di segnare delle due mezzali Aitana e Alexia, di fatto la seconda un attaccante aggiunto.

Qui la forza della Spagna, visto che le due giocatrici si sono divise equamente gli ultimi due Palloni d’Oro; a dare equilibrio è la loro compagna nel Barcellona Patri Guijarro. Davanti, ecco il solito dubbio: Mariona e Esther Gonzalez non dovrebbero essere in discussione, la terza maglia vede favorita Claudia Pina (che ha anche segnato nei quarti contro la Svizzera) ma Athenea sta facendo benissimo, anche lei è andata in gol nell’ultima partita e dunque il ballottaggio si presenta davvero interessante e incerto.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA DONNE: IL TABELLINO

GERMANIA DONNE (5-4-1): Berger; Wamser, Kleinherne, Minge, Knaak, Kett; Brand, Senss, Nüsken, Bühl; Schüller. Allenatore: Christian Wück

SPAGNA DONNE (4-3-3): Cata Coll; Batlle, I. Paredes, Aleixandri, Carmona; Aitana, Patri, Alexia; Mariona, Esther Gonzalez, Athenea. Allenatore: Montserrat Tomé