Probabili formazioni Germania Spagna/ Quote, c’è Fabian nella Roja (Nations League)

Con l’analisi delle probabili formazioni di Germania Spagna ci introduciamo alla partita che, giovedì 3 settembre presso la Mercedes Benz Arena di Stoccarda, si gioca per la prima giornata nella Nations League 2020-2021. Il contesto è quello della Lega A: i tedeschi devono ringraziare la rivoluzione nella formula, che ha ampliato le nazionali partecipanti alla principale lega e permesso un ripescaggio dopo la clamorosa retrocessione avvenuta nell’edizione di esordio. Una squadra che dopo il flop mondiale del 2018 ha provato a rialzare la testa, si è qualificata di slancio agli Europei ma deve confermare la crescita di alcuni giovani che Joachim Loew ha testato nel corso di questo periodo.

La Spagna saluta invece il ritorno in panchina di Luis Enrique, ma per il momento il progetto del tecnico asturiano è in divenire: anche la Roja ha cambiato molto dopo il grande ciclo vincente targato Del Bosque, non ha immediatamente trovato ricambi all’altezza ma sa che con pazienza e sagacia i trionfi potranno tornare. Ora concentriamoci su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori e, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, analizziamo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Germania Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Germania Spagna indicano un equilibrio di fondo, anche se i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di intascare una vincita corrispondente a 2,45 volte quanto messo sul piatto, mente siamo a 2,90 volte la puntata per il segno 2 che identifica ovviamente il successo della Roja. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete giocare il segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA

LE MOSSE DI LOEW

Nell’analizzare le probabili formazioni di Germania Spagna dobbiamo dire che Loew ha cambiato più volte modulo nel corso dei 14 anni alla guida della sua nazionale. Possiamo ipotizzare, per l’esordio nella nuova Nations League, un 4-2-3-1 che all’occorrenza può diventare 4-3-3: a comandare la difesa saranno verosimilmente Sule e Rudiger con Kehrer che giocherà terzino destro come già fa nel Psg, a sinistra invece atteso Schulz mentre è già ballottaggio per il portiere in attesa di Neuer, con Leno appena rientrato può essere che la maglia da titolare vada questa volta a Trapp.

A centrocampo la cerniera mediana potrebbe essere composta da Kroos, uno dei veterani di questo gruppo, e Ilkay Gundogan anche se magari potremmo aspettarci qualche sorpresa; sicuramente si gioca il posto anche Emre Can, davanti a questo duo agiranno invece Brandt e Leroy Sané in qualità di laterali pronti a supportare il trequartista che dovrebbe essere Havertz, il gioiellino del Bayer Leverkusen in procinto di passare al Chelsea. Ha già firmato con i Blues Timo Werner, ovviamente la prima punta di questa Germania che per il nuovo corso punterà soprattutto su di lui.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Luis Enrique gioca soprattutto con il 4-3-3, e anche nelle probabili formazioni di Germania Spagna immaginiamo la nazionale iberica schierata con questo modulo. Il portiere sarà De Gea, una delle certezze di questa rosa; l’altra è chiaramente capitan Sergio Ramos, che oggi come partner difensivo potrebbe avere Eric Garcia fatto emergere da Pep Guardiola nel Manchester City. Sulle corsie laterali, ballottaggio a destra tra Carvajal e Jesus e Reguilon-Gayà a giocarsi il posto sull’altro versante; ci sarà poi una mediana nella quale Sergio Busquets resta il riferimento per tutti, chiaro il suo ruolo di titolare e allora Thiago Alcantara sarà piazzato come mezzala di impostazione, il vero regista della squadra che potrebbe avere in Rodri l’altro interno, ma attenzione a Mikel Merino e a Fabian Ruiz, che è cresciuto tanto e spera di arrivare agli Europei come titolare della Spagna. Davanti Rodrigo sembra essere l’unico candidato a giocare come centravanti; se sarà così, Dani Olmo e Ansu Fati si giocheranno uno dei posti come esterno, l’altro potrebbe andare ad Asensio che è tornato in tempo per chiudere sul campo la stagione con il Real Madrid, ma dovrà trovare in fretta la giusta condizione fisica per essere nuovamente un fattore come aveva dimostrato ampiamente di essere.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Trapp; Kehrer, Rudiger, Sule, Schulz; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, L. Sané; Werner

Allenatore: Joachim Loew

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Eric Garcia, Reguilon; Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Fabian Ruiz; Asensio, Rodrigo, Ansu Fati

Allenatore: Luis Enrique



© RIPRODUZIONE RISERVATA