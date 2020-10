Probabili formazioni Germania Svizzera/ Quote, rivoluzione per Loew? (Nations League)

Studiamo le probabili formazioni di Germania Svizzera, la partita che alle ore 20:45 di martedì 14 ottobre si gioca per la 4^ giornata della Nations League 2020-2021. Siamo ovviamente nella Lega A, dove la nazionale tedesca sta ingaggiando una battaglia con la Spagna per la qualificazione alla Final Four: in questo momento però, proprio a causa del pareggio in terra rossocrociata, Joachim Loew si trova sotto di 2 punti rispetto alla Roja e dunque ha bisogno di ricucire lo strappo per non trovarsi costretto a vincere in Spagna quando arriverà il momento. Ecco perché è assolutamente da non sbagliare il match di questa sera, ma anche gli elvetici hanno le loro motivazioni visto che rischiano concretamente di finire in Lega B, un risultato deludente soprattutto dopo aver giocato la Final Four nella prima edizione del torneo. Ora mettiamoci comodi e, aspettando il calcio d’inizio della partita, proviamo a valutare in che modo i due CT intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Germania Svizzera.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per il pronostico su Germania Svizzera ci dicono chiaramente come la nazionale tedesca sia largamente favorita: la Snai assegna infatti un valore di 1,50 volte la puntata al segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa, mentre il segno X per il pareggio vi consentirebbe di intascare una somma corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul piatto e il segno 2, per l’affermazione dei rossocrociati, porta in dote una vincita che ammonta a 6,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SVIZZERA

LE SCELTE DI LOEW

Nel 3-4-2-1 di Loew per Germania Svizzera dovrebbero cambiare varie cose: a cominciare dalla difesa, nella quale Tah e Emre Can potrebbero trovare spazio affiancando Sule, forse unico superstite rispetto a sabato. Neuer il portiere, sulle corsie laterali potremmo vedere Klostermann (confermato) e l’atalantino Gosens mentre in mezzo al campo c’è l’imbarazzo della scelta, da Brandt a Neuhaus ma anche Kroos e Kimmich che tutto sommato potrebbero avere un’altra maglia come titolari, visto che sono i più esperti del gruppo. Alle spalle della prima punta, che potrebbe tornare a essere Werner, sarà quasi certamente titolare Havertz; con lui possibile rivedere Gnabry, che contro l’Ucraina ha giocato invece come centravanti tattico.

GLI 11 DI PETKOVIC

Vladimir Petkovic sceglie un modulo che è verosimilmente un 3-5-2 per Germania Svizzera: Widmer e Benito alzano la loro posizione affiancando i centrocampisti, in difesa restano dunque Elvedi, Schar e Ricardo Rodriguez che presidiano la linea a protezione del portiere Sommer. In mediana invece si dovrebbe andare verso la conferma di Freuler e Granit Xhaka, l’altro centrale potrebbe essere Edmilson Fernandes che se la deve vedere con Djibril Sow, schierato titolare contro la Spagna. Zuber invece può tornare utile per agire sulla corsia sinistra prendendo il posto di Benito; a fare coppia offensiva è probabile che ci siano Seferovic e Gavranovic, attenzione però alla posizione di Shaqiri che, schierato davanti al centrocampo, si posizionerebbe sulla trequarti.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Emre Can, Sule, Tah; Klostermann, Kroos, Brandt, Gosens; Havertz, Gnabry; Werner. Allenatore: Joachim Loew

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Ri. Rodriguez; Widmer, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Gavranovic. Allenatore: Vladimir Petkovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA