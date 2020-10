Probabili formazioni Germania Turchia/ Quote, tanti assenti per Loew (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA TURCHIA: CHI SARÀ SCHIERATO NEL’AMICHEVOLE DI STASERA?

Studiamo le probabili formazioni di Germania Turchia, partita amichevole che va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 7 ottobre: siamo a Colonia, e sotto esame sono entrambe le nazionali ma in particolare quella tedesca, per ovvie ragioni. La sua Nations League è iniziata con due pareggi: beffardo il primo contro la Spagna, modesto quello ottenuto contro la Svizzera. Ci sono ancora tutte le possibilità di centrare la Final Four ma è chiaro che ora Joachim Loew voglia vedere un salto di qualità da parte di un gruppo rinnovato ma che è chiamato a fare risultati abbastanza presto. Nella Lega B la Turchia ha ottenuto finora un solo punto e dunque rischia anche di cadere più in basso, anche per Senol Gunes si potrebbe parlare di ricostruzione e ci sono alcuni calciatori interessanti. Vedremo quindi quello che succederà in campo, ma nel frattempo possiamo fare una valutazione circa le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando meglio le probabili formazioni di Germania Turchia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che sono state fornite per un pronostico su Germania Turchia indicano nella nazionale tedesca la chiara favorita per la vittoria: il segno 1 vale infatti 1,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul tavolo, contro il valore di 8,00 che è stato posto sul segno 2 per il successo esterno degli ospiti. Il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 4,50 volte quanto puntato.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA TURCHIA

I DUBBI DI LOEW

Joachim Loew studia la sua formazione per Germania Turchia: alcuni convocati giocheranno soltanto in Nations League e dunque le scelte si riducono, tutto sommato potremmo vedere un 4-2-3-1 nel quale il portiere sarà Leno (favorito su Trapp) con Rudiger e Tah davanti a lui mentre sugli esterni potrebbero andare a giocare Emre Can e Henrichs, con l’ex della Juventus che anche nel Borussia Dortmund è a volte impiegato in questo ruolo. A centrocampo c’è sostanzialmente l’imbarazzo della scelta: puntiamo idealmente su Dahoud e Neuhaus, perché dovrebbe avanzare la sua posizione Amiri che può giostrare come trequartista, stretto tra due esterni che sarebbero eventualmente Havertz e Brandt con la possibile concorrenza di Draxler. Davanti dovrebbe giocare Timo Werner che, al netto del singolo momento, resta una delle grandi certezze per questo ciclo della Germania ma con la maglia del Chelsea deve ancora prendere le misure.

LE SCELTE DI GUNES

Germania Turchia dal lato di Senol Gunes presenta un modulo uguale: in porta gioca Gunok, la sorpresa potrebbe essere Muldur sulla corsia destra mentre Kaldirim giocherebbe sull’altro versante, in mezzo si va verso la coppia formata da Soyuncu e Demiral che rappresentano il futuro di questa nazionale. Spazio poi ad un centrocampo nel quale Kahveçi vuole prendersi una maglia da titolare: se fosse così a rimanere in panchina inizialmente potrebbe essere Tufan, con la conferma invece di Tekdemir. Nel reparto avanzato se la gioca Cengiz Under, che dovrebbe avere un posto come esterno destro; sull’altro versante della trequarti ci sarà Karaman, in posizione centrale Calhanoglu mentre come prima punta il veterano Burak Yilmaz sembra essere favorito sulla concorrenza.

TABELLINO DI GERMANIA TURCHIA

GERMANIA (4-2-3-1): Leno; Emre Can, Rudiger, Tah, Henrichs; Dahoud, Neuhaus; Havertz, Amiri, Brandt; Werner. Allenatore: Joachim Loew

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Soyuncu, Kaldirim; Kahveçi, Tekdemir; Cengiz Under, Calhanoglu, Karaman; Burak Yilmaz. Allenatore: Senol Gunes



© RIPRODUZIONE RISERVATA