Probabili formazioni Germania Ucraina/ Quote, Loew ritrova i big (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA: LOEW RITROVA I BIG

Con le probabili formazioni di Germania Ucraina parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 14 novembre: siamo alla Red Bull Arena di Lipsia, dove le due nazionali affrontano la penultima giornata di Nations League. Incredibilmente Andriy Shevchenko è ancora in corsa per la Final Four, avendo battuto la Spagna un mese fa: adesso spera nell’impresa in terra tedesca, cosa che lo porrebbe in grande vantaggio avendo l’ultima partita contro la Svizzera. La Germania invece ha vinto solo una volta, a fronte di tre pareggi: troppe occasioni sprecate da Joachim Loew, che oltre a farsi riprendere dalla Roja all’ultimo secondo ha anche fatto 3-3 contro i rossocrociati mancando il sorpasso in classifica, e ora ha bisogno di vincere le ultime due per proseguire la corsa. Aspettando che la partita di Lipsia prenda il via, proviamo a capire in che modo i due CT intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Germania Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Germania Ucraina, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste per questa partita: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 1,33 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 8,25 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA

LE SCELTE DI LOEW

Per Germania Ucraina Loew ritrova i suoi titolari, quegli otto giocatori convocati ma che non erano disponibili – per scelta – per l’amichevole di mercoledì: dunque Neuer tornerà a difendere la porta e davanti a lui dovremmo vedere Tah e Halstenberg, mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Kehrer da una parte e Gosens dall’altra, se l’esterno dell’Atalanta sarà al 100% della condizione. In mezzo al campo si va verso la composizione della cerniera del Bayern, dunque avremo Kimmich al fianco di Goretzka; il sacrificato in questo caso sarebbe Kroos, titolare qualora Kimmich dovesse agire da terzino destro. Davanti c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma possiamo ipotizzare uno schieramento con Werner da prima punta supportato da Gnabry e Leroy Sané che correranno sugli esterni, in posizione centrale può avanzare il già citato Goretzka – altro modo per far giocare Kroos – oppure potremmo avere a sorpresa Hofmann, o anche Gundogan che tornerebbe sostanzialmente all’antico.

GLI 11 DI SHEVCHENKO

Shevchenko può tornare a schierare i suoi titolari che erano stati fermati dal Coronavirus, e allora in Germania Ucraina Pyatov è in competizione con Bushchan per il ruolo di portiere mentre in difesa dovremmo vedere Kryvtsov e Bondar (o Matvienko) centrali con due terzini che sarebbero Sobol e Zinchenko. In mezzo al campo comanda il gioco Stepaneko, dovrebbe esserci spazio per Malinovksyi che può occupare anche una maglia nel tridente offensivo mentre l’altra mezzala può essere Makarenko, che rappresenta una soluzione più difensiva rispetto a Kovalenko. Chiaramente se il modulo dovesse diventare il 4-2-3-1 cambierebbe qualcosa, per esempio Kovalenko andrebbe a giocare a ridosso del centravanti; nel tridente offensivo ci aspettiamo Yarmolenko e Marlos a percorrere gli esterni, da prima punta invece Junior Moraes ma tenendo d’occhio anche Tsygankov, il matchwinner dell’ultima partita contro la Spagna che ha tenuto vive le speranze ucraine di andare alla Final Four.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Tah, Halstenberg, Gosens; Kimmich, Kroos; Gnabry, Goretzka, L. Sané; Werner. Allenatore: Joachim Loew

UCRAINA (4-3-3): Pyatov; Sobol, Kryvtsov, Matvienko, Zinchenko; Makarenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Junior Moraes, Marlos. Allenatore: Andriy Shevchenko



