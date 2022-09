Probabili formazioni Germania Ungheria/ Diretta tv, tedeschi a forza Bayern

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: CHI GIOCA A LIPSIA?

L’analisi delle probabili formazioni di Germania Ungheria ci porta a parlare della partita valida per il gruppo 3 di Nations League 2022-2023: alle ore 20:45 di venerdì 23 settembre si gioca presso la Red Bull Arena di Lipsia. La Germania sogna il sorpasso in classifica per avvicinare la Final Four del torneo, a giugno la nazionale tedesca è rimasta imbattuta e ha impreziosito il suo cammino chiudendolo con il roboante 5-2 all’Italia, una partita dominata con la quale si è totalmente rimessa in corsa per un obiettivo che rimane secondario rispetto al Mondiale, ma che arrivando prima sarà ovviamente perseguito da Hans-Dieter Flick.

Sicuramente la Final Four di Nations League è un traguardo molto più importante per l’Ungheria: Marco Rossi ha fatto un lavoro straordinario con questa nazionale, che nelle quattro partite di tre mesi fa ha perso solo una volta (contro l’Italia), fermando la stessa Germania e vincendo addirittura due volte contro l’Inghilterra, tra cui il pazzesco 4-0 di Wolverhampton. Adesso vedremo come andranno le cose in questa partita decisiva per le sorti del girone, ma mentre aspettiamo che arrivi venerdì sera proviamo a fare una rapida considerazione circa le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni di Germania Ungheria.

DIRETTA GERMANIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Ungheria sarà trasmessa su Sky Sport Uno: questa partita di Nations League è dunque appannaggio della televisione satellitare, il canale specifico è al numero 201 del decoder e naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati. In alternativa, e cioè in assenza di un televisore, la sfida di Lega A potrà essere seguita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: la stessa emittente infatti mette a disposizione l’applicazione Sky Go, che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

LE SCELTE DI FLICK

Hans-Dieter Flick dovrebbe affrontare Germania Ungheria con il 4-2-3-1, che è il modulo con cui ha vinto la Champions League con il Bayern. In porta andrà Neuer, poi salvo sorprese vedremo in campo i migliori: linea difensiva con Rudiger e Sule che potrebbero essere i due centrali, a destra verrà come sempre adattato Kehrer mentre sulla corsia mancina la maglia dovrebbe essere di Raum, che ormai nel suo ruolo di competenza è diventato un titolare. In mezzo al campo Musiala, lanciato proprio dall’attuale CT della Germania nel suo Bayern, scalpita per avere una maglia ma deve vincere la concorrenza di Kimmich e Goretzka; il giovane che gioca in Baviera potrebbe anche avanzare sulla trequarti ma qui sarebbe in competizione con un certo Thomas Muller. Sulle corsie laterali in ottica avanzata potremmo avere Gnabry e Leroy Sané; davanti invece la staffetta riguarda Werner (che giocherebbe nel suo stadio) e Havertz, nessuno dei due è una reale prima punta e allora si giocherebbe in ogni caso con il finto centravanti, ma staremo a vedere quello che succederà…

GLI 11 DI ROSSI

Per Germania Ungheria ci sarà il consueto 3-4-2-1 a schierare i magiari sul terreno di gioco: già a giugno Rossi aveva aperto all’alternanza tra Dibusz e Gulacsi, venerdì sera il secondo potrebbe difendere i pali della sua porta ed essere protetto da una linea difensiva con Orban (come l’estremo difensore anche lui gioca nel suo stadio), Attila Szalai e Lang. Poi, due esterni in Fiola e Zsoltan Nagy con il secondo che nelle prime gare di questa Nations League si è messo in grande luce; in mezzo al campo il Nagy da noi più conosciuto, ovvero Adam, avrà in mano le redini della manovra e con lui dovrebbe agire Schafer, per una mediana ormai consolidata e che ha mostrato il suo valore tre mesi fa. Szoboszlai rimane il giocatore di punta dell’Ungheria grazie al suo talento, a fargli compagnia sulla trequarti dovremmo vedere nuovamente Roland Sallai; come centravanti ecco il veterano di questo gruppo, Adam Szalai, che quando c’è da mettere la palla in porta in contesti pesanti si tira raramente indietro, e potrebbe essere una minaccia anche per la Germania.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Muller, L. Sané; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; At. Szalai, Orban, Lang; Fiola, A. Nagy, Schafer, Z. Nagy; R. Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai. Allenatore: Marco Rossi











