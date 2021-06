Probabili formazioni Germania Ungheria/ Quote: Gosens è intoccabile

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Germania Ungheria ci avviciniamo a questa determinante partita per la terza e ultima giornata del girone F degli Europei 2020. Joachim Loew si è rimesso in lizza per un torneo da protagonista al suo passo d’addio con la Germania grazie alla vittoria di sabato scorso contro il Portogallo, naturalmente però adesso i tedeschi sono chiamati a completare l’opera rispettando il pronostico nella partita sulla carta più facile del gruppo: un pareggio dovrebbe bastare per l’obiettivo minimo, con la vittoria si potrebbe pensare anche più in grande, magari al primato.

Dal canto suo, l’Ungheria dell’allenatore italiano Marco Rossi proverà a togliersi un’altra soddisfazione dopo il pareggio contro la Francia: per la qualificazione servirebbe una impresa forse impossibile, ma i magiari proveranno a dimostrare ancora una volta di saper figurare molto bene anche in questo gruppo tremendo. Tutto questo considerato, scopriamo adesso tutte le notizie circa le probabili formazioni di Germania Ungheria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Germania Ungheria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Non stupisce osservare che sono favoriti i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria della Germania è quotato a 1,18, mentre poi si sale già a quota 7,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 15,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Ungheria.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

LE SCELTE DI LOEW

Joachim Loew si affiderà al consueto 3-4-3 nelle probabili formazioni di Germania Ungheria e in attacco dovremmo vedere il tridente composto da Sané, Gnabry falso nove e Havertz, anche perché Muller sarà assente per infortunio e questo logicamente cambia qualcosa, dando un’occasione importante al numero 19 tedesco. A centrocampo Kimmich e il protagonista di sabato Gosens agiranno sulle due fasce, con l’atalantino atteso alla conferma dopo la sensazionale prestazione sfoderato contro il Portogallo; sulla stessa linea a quattro, ecco poi Kroos e Goretzka (al debutto da titolare nel torneo) a formare invece la coppia centrale. Davanti al portiere Neuer agiranno invece Ginter, Halstenberg e Rüdiger, che formeranno la difesa a tre della Germania considerati anche i problemi fisici che stanno tormentando pure Hummels, dunque Loew deve stare molto attento a questa variabile con alcuni suoi big.

LE MOSSE DI ROSSI

Sul fronte magiaro, Marco Rossi punterà invece sul 3-5-2 per le probabili formazioni di Germania Ungheria. Fra i pali ci sarà il confermato Gulacsi, ultimo baluardo magiaro nell’ennesima sfida difficile per gli uomini di Rossi; davanti a lui Botka, Orban e Attila Szalai comporranno la linea a tre difensiva. Lovrencsics e Fiola (autore del gol contro la Francia) dovrebbero essere i due esterni, ai quali viene chiesto un lavoro importante in entrambe le fasi di gioco, mentre nel cuore del centrocampo Schäfer dovrebbe prevalere su Nego per affiancare il regista Nagy e Kleinherisler in un reparto nel quale l’Ungheria patisce tantissimo l’assenza della sua stella Dominik Szoboszlai. Il tandem offensivo magiaro dovrebbe infine vedere titolari Nikolic e Sallai.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Halstenberg, Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz. All. Loew.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai. All. Rossi.



