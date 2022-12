Probabili formazioni Ghana Uruguay/ Quote, Suarez con Cavani e… (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI GHANA URUGUAY: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Ghana Uruguay ci introducono alla partita che si gioca alle ore 16:00 di venerdì 2 dicembre, per la terza giornata nel gruppo H dei Mondiali 2022: allo stadio Al Janoub di Al Wakrah si decide la qualificata agli ottavi di finale che accompagnerà il Portogallo, già certo del pass grazie alla vittoria che ha ottenuto contro la Celeste. Dal punto di vista dell’Uruguay si tratta di una sconfitta tremenda: infatti la nazionale sudamericana ha un solo punto in classifica, non ha ancora segnato e ora per qualificarsi deve necessariamente battere le Black Stars, ma sperando che la Corea del Sud non faccia lo stesso con i lusitani.

In questo caso infatti si rischierebbe l’eliminazione per differenza reti, che al momento è peggiore; il Ghana – che ha 3 punti in classifica – ovviamente sarebbe agli ottavi vincendo, ma potrebbe anche pareggiare qualora, appunto, la Corea del Sud non vincesse lo facesse con un gol di scarto e segnando meno di tre gol. Insomma: gli africani sognano, la Celeste rischia l’incubo. Vedremo allora cosa ci dirà il campo, nel frattempo possiamo prenderci un po’ di tempo per analizzare le scelte da parte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme, come di consueto, le probabili formazioni di Ghana Uruguay.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Ghana Uruguay, partita valida per il gruppo G dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria delle Black Stars vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della Celeste, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,80 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GHANA URUGUAY

GLI 11 DI ADDO

Sarà ancora 4-2-3-1 per Otto Addo in Ghana Uruguay: anche gli undici che inizieranno la partita decisiva per gli ottavi potrebbero essere gli stessi che hanno battuto la Corea del Sud. In porta avremo Ati Zigi, davanti a lui la coppia centrale di difesa dovrebbe essere formata da Amartey e Salisu con Lamptey che giocherà come terzino destro e Mensah che agirà invece sull’altro versante; a centrocampo naturalmente non mancherà l’esperienza di Thomas Partey, che dovrebbe essere affiancato da Abdul Samed; per quanto riguarda lo schieramento offensivo, entrambi i fratelli Ayew dovrebbero nuovamente essere titolari. André si occuperà della zona centrale della trequarti, Jordan partirà largo a sinistra; sul versante destro del campo ecco Kudus, l’attaccante dell’Ajax che con la sua doppietta ha messo il Ghana in una straordinaria posizione nel girone. Come prima punta invece giocherà Iñaki Williams: salvo sorprese, le Black Stars dovrebbero affrontare l’Uruguay in questo modo.

I DUBBI DI ALONSO

Sono molti di più i dubbi di Diego Alonso per Ghana Uruguay: la Celeste potrebbe anche cambiare modulo e passare dal 3-5-2 a una sorta di 3-4-3, perché senza gol non si va da nessuna parte. Dunque, le alternative sono due: Luis Suarez e Cavani affiancati con De Arrascaeta alle spalle, oppure tridente classico con la presenza anche di Darwin Nuñez, anche se in questo caso sia lui che Cavani si dovrebbero allargare. Più probabile, tutto sommato, il modulo a due punte ma per l’appunto con un calciatore che li supporti alle spalle dando qualità; vero è anche che così facendo l’Uruguay dovrebbe rinunciare a un centrocampista dei tre centrali, a meno che Federico Valverde non venga impiegato come esterno lasciando Vecino e Bentancur in mezzo. Così facendo, a sinistra sarebbe confermato Mathias Olivera; in difesa invece dovrebbero giocare i soliti tre tenori, dunque José Gimenez, Coates e Godin. Lieve possibilità per Martin Caceres, in porta invece Rochet resta favorito su Muslera che sembra ormai aver perso il posto da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI GHANA URUGUAY: IL TABELLINO

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Abdul Samed, Partey; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Iñaki Williams. Allenatore: Otto Addo

URUGUAY (3-4-1-2): Rochet; J. Gimenez, Godin, Coates; F. Valverde, Bentancur, Vecino, M. Olivera; De Arrascaeta; Cavani, L. Suarez. Allenatore: Diego Alonso











