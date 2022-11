Probabili formazioni Giappone Costa Rica/ Quote, Moriyasu conferma tutti? (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE COSTA RICA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Giappone Costa Rica ci avvicinano alla partita valida per la seconda giornata nel gruppo E dei Mondiali 2022: le due nazionali si affrontano alle ore 11:00 di domenica 27 novembre presso lo stadio Ahmed Bin Ali di Al Rayyan. Sogna in grande il Giappone: incredibile il colpo degli asiatici all’esordio, il ribaltone ottenuto contro la Germania parla di un ottavo di finale che adesso è davvero alla portata e che sarebbe ad un passo qualora arrivasse una vittoria questa mattina, contro un’avversaria che appare comunque inferiore.

Che il Giappone avesse qualcosa in più della Costa Rica era chiaro anche prima che i centramericani perdessero di schianto contro la Spagna: uno 0-7 che chiaramente ha fatto parecchio rumore e allontana la nazionale da quegli ottavi che erano arrivati nel 2014 in un altro girone di ferro. Aspettiamo quindi che la partita prenda il via, ma prima possiamo fare le nostre consuete valutazione sul modo in cui i due CT potrebbero presentare le loro nazionali sul terreno di gioco: dunque leggiamo insieme le probabili formazioni di Giappone Costa Rica.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Giappone Costa Rica, partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale nipponica vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della Costa Rica, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 7,50 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE COSTA RICA

LE SCELTE DI MORIYASU

Per Giappone Costa Rica Hajime Moriyasu dovrebbe confermare in toto il 4-2-3-1 che ha fatto l’impresa contro la Germania: anche i due marcatori, vale a dire Asano e Doan, dovrebbero entrare dalla panchina anche per una sorta di cabala. Dunque, Tomiyasu dovrebbe nuovamente rimanere fuori perché il terzino destro titolare sarebbe Hiroki Sakai; da valutare in realtà questa scelta, perché poi a cedere il posto potrebbe anche essere Nagatomo a sinistra. Itakura e Yoshida fanno i centrali a protezione del portiere Gonda, mentre in mezzo al campo avremo la consueta regia di Endo che sarà affiancato da Tanaka. Sulla trequarti ecco Kamada, che di fatto gioca nella stessa posizione che occupa nell’Eintracht Francoforte; lui sarà libero di spaziare dando anche una mano al centrocampo, sulle corsie laterali dovrebbero correre Ito e Kubo mentre la prima punta del Giappone, anche contro la Costa Rica, sarà Maeda.

GLI 11 DI SUAREZ

Verosimilmente in Giappone Costa Rica vedremo scelte diverse da parte di Luis Fernando Suarez. A cominciare da Bryan Ruiz, veterano e stella della squadra che dovrebbe prendersi il posto in attacco affiancando così Joel Campbell, a meno che a essere modificato sia il modulo che potrebbe diventare un 4-2-3-1. In questo caso i due esterni alti si posizionerebbero sulla linea di Bryan Ruiz; qui però a giocare potrebbero essere Alvaro Zamora a sinistra e il confermato Fuller a destra, in mezzo al campo invece Tejeda e Borges dovrebbero comunque essere favoriti sulla concorrenza. Da valutare poi la difesa: è possibile che Calvo lasci il posto a Kendall Watson, l’altro centrale sarà comunque Duarte con Carlos Martinez e Oviedo da terzini, non dovrebbe comunque essere in discussione la maglia da portiere di Keylor Navas anche perché i sette gol subiti dalla Spagna non dipendono esclusivamente da lui (anzi).

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE COSTA RICA: IL TABELLINO

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; H. Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Maeda. Allenatore: Hajime Moriyasu

COSTA RICA (4-2-3-1): Keylor Navas; C. Martinez, Duarte, Watson, Oviedo; Tejeda, Borges; Fuller, Bryan Ruiz, A. Zamora; J. Campbell. Allenatore: Luis Fernando Suarez











