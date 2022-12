Probabili formazioni Giappone Croazia/ Quote: due moduli speculari

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE CROAZIA: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Giappone Croazia ci avviciniamo alla partita che oggi pomeriggio è in programma ad Al Wakrah per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Si tratta di un abbinamento sorprendente e il merito è tutto del Giappone, che si è qualificato in un gruppo che sembrava impossibile e addirittura si è preso il primo posto riuscendo a vincere sia contro la Germania al debutto, sia contro la Spagna nella terza e decisiva giornata. Il Mondiale nipponico è già nettamente positivo, ma il Giappone nella sua storia non ha mai raggiunto i quarti e allora questa potrebbe essere l’occasione giusta per vivere un’altra partita da ricordare.

La Croazia invece è la finalista della scorsa Coppa del Mondo e ha chiuso al secondo posto del suo gruppo grazie a un rendimento positivo, anche se non memorabile: è bastata una larga vittoria contro il Canada sommata a due pareggi per giungere fin qui, ora gli slavi potrebbero mettere sul piatto la maggiore abitudine a giocare questo genere di partite, con la Nazionale e per molti di loro anche con i club. Tutto questo premesso, possiamo finalmente analizzare adesso più nel dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Giappone Croazia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Giappone Croazia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i croati, formalmente in trasferta: il segno 2 è quotato a 2,10, mentre si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 qualora il Giappone cogliesse un’altra grande vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE CROAZIA

LE SCELTE DI MORIYASU

Nelle probabili formazioni di Giappone Croazia, ecco che il c.t. nipponico Hajime Moriyasu può puntare sul modulo 4-3-3 con due volti noti in Italia, cioè Tomiyasu e Yoshida, a protezione del portiere Gonda, ma resta viva l’ipotesi a tre con l’inserimento di Taniguchi. Gli esterni saranno Yamane a destra e l’altro volto noto Nagatomo a sinistra, mentre ricordiamo che è squalificato Itakura e che dovrebbero giocare Tanaka, Endo e Morita nel cuore della mediana giapponese. In attacco ecco Doan, ormai una sorta di eroe nazionale, Kamada e insieme a loro dovrebbe giocare dal primo minuto Asano.

LE MOSSE DI DALIC

Sul fronte slavo, Zlatko Dalic nelle probabili formazioni di Giappone Croazia ha un solo dubbio, che riguarda Livaja in attacco, per il momento favorito rispetto a Petkovic per agire come centravanti e perno avanzato del modulo 4-3-3, tra i due esterni offensivi che saranno Kramaric e l’ex nerazzurro Perisic. Per quanto riguarda la retroguardia, ecco che Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa compongono la linea della difesa a quattro davanti al portiere Livakovic e non dovrebbero esserci sorprese in tal senso, un discorso che a maggior ragione vale per gli intoccabili Modric, Brozovic e Kovacic, che naturalmente sono chiamati a dare qualità al centrocampo croato.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE CROAZIA: IL TABELLINO

GIAPPONE (4-3-3): Gonda; Yamane, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada. All. Moriyasu.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. All. Dalic.











