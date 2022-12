Probabili formazioni Giappone Spagna/ Quote, Roja con un dubbio in mezzo (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE SPAGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Giappone Spagna ci parlano di una partita importante, quella per la terza giornata nel gruppo E dei Mondiali 2022: alle ore 20:00 di giovedì 1 dicembre scopriremo quale delle due nazionali si qualificherà agli ottavi, ricordando che alla fine potrebbero procedere entrambe. Sarebbe così in più di un caso: il Giappone, sconfitto a sorpresa dalla Costa Rica, dovrebbe comunque pareggiare ma il punto potrebbe bastare alla nazionale del Sol Levante, forte di una differenza reti tremendamente superiore rispetto ai centroamericani e del fatto che la Germania dovrebbe comunque vincere.

Dunque, per il Giappone sarà comunque dura; la Spagna al contrario sarebbe agli ottavi pareggiando, con la vittoria blinderebbe senza discussioni il primo posto che sarebbe suo anche con un punto, a patto che la Costa Rica non batta quella Germania che ha impedito alla Roja di essere qualificata (virtualmente) con una giornata di anticipo. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco, e attenzione perché la partita potrebbe essere meno scontata del previsto; mentre aspettiamo, facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Giappone Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Giappone Spagna, partita valida per il gruppo E dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli asiatici vi permetterebbe di guadagnare 8,25 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della Roja, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,40 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE SPAGNA

LE SCELTE DI MORIYASU

Giappone Spagna sarà affrontata da Hajime Moriyasu con il 4-2-3-1. Rispetto alla sconfitta contro la Costa Rica dovrebbero tornare titolari almeno in quattro: come laterale basso, nella linea difensiva, ci aspettiamo Hiroki Sakai (al posto di Yamane), a centrocampo dovrebbe essere Shibasaki a fare coppia con Wataru Endo mentre nella zona di trequarti i due esterni saranno verosimilmente Asano a destra e Minamino a sinistra, anche se per quanto riguarda una delle due corsie resta fortemente candidato Doan, con il già citato Asano eroe della vittoria contro la Germania. Per il resto dovremmo vedere le solite scelte: Gonda sarà il portiere, davanti a lui la coppia centrale sarà formata da Yoshida e Itakura mentre il terzino sinistro sarà Nagatomo. Kamada come sempre si prenderà la maglia di trequartista centrale; il ruolo di prima punta sarà invece coperto da Ueda, a meno che non sia invece Minamino a fare un passo avanti e fare da riferimento avanzato.

I DUBBI DI LUIS ENRIQUE

Il dubbio di Luis Enrique in vista di Giappone Spagna riguarda soprattutto Sergio Busquets. Il veterano del Barcellona è diffidato: con il rischio di non averlo a disposizione per gli ottavi il CT della Roja potrebbe inizialmente lasciarlo a riposo e poi valutare l’evoluzione della partita. Con questa soluzione, Rodri avanzerebbe in cabina di regia (con la conferma di Pedri e Gavi sulle mezzali) e in difesa a fare coppia con Laporte ci sarebbe uno tra Eric Garcia e Pau Torres (meno probabile l’utilizzo di Guillamón in mezzo al campo). Azpilicueta potrebbe tornare titolare in luogo di Carvajal come terzino destro, sull’altro versante giocherà Jordi Alba e anche in porta non ci saranno novità, con la presenza di Unai Simon. Poi ecco il tridente offensivo: qui ovviamente scalpita Morata, le alternative si chiamano Nico Williams e Sarabia ma ancora una volta Luis Enrique potrebbe confermare Asensio come falso centravanti e supportarlo con gli esterni Ferran Torres e Dani Olmo. Staremo a vedere se effettivamente sarà così…

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE SPAGNA: IL TABELLINO

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; H. Sakai, Itakura, Yoshida, Natagomo; W. Endo, Shibasaki; Asano, Kamada, Minamino; Ueda. Allenatore: Hajime Moriyasu

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique











