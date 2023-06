Probabili formazioni Gibilterra Francia/ Quote, Qualificazioni Europei 2024 (16 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GIBILTERRA FRANCIA: CHI GIOCA A FARO?

L’analisi delle probabili formazioni di Gibilterra Francia ci porta a discutere delle scelte operate in vista della partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024: sfida scontata quella di Faro (in Algarve, Portogallo) perché alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno si affrontano due nazionali che sono ovviamente diversissime per storia, tradizione e potenza d’urto nel calcio internazionale. Gibilterra, 0 gol segnati e 6 subiti nelle prime due uscite, metterà in campo l’orgoglio già mostrato in una buona prova contro l’Olanda, ma che possa uscire dal campo anche solo con un pareggio appare decisamente utopico.

Tutto a vantaggio della Francia vice campione del mondo: i Bleus, che hanno battuto Olanda e Irlanda portandosi in testa al girone a punteggio pieno, possono ora raccogliere la loro terza vittoria nel percorso delle qualificazioni e fare un passo in più verso la fase finale degli Europei, unico trofeo che ancora manca a Didier Deschamps. Vedremo allora cosa succederà in campo, ma intanto possiamo fare qualche rapida valutazione, per l’appunto, su come i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Faro, e dunque prendiamoci del tempo per analizzare le probabili formazioni di Gibilterra Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Gibilterra Francia, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 40,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 22,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale ospite, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,01 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI GIBILTERRA FRANCIA

GLI 11 DI RIBAS

Julio Ribas non dovrebbe recedere dal 5-4-1, che soprattutto in Gibilterra Francia presenterà un assetto decisamente difensivo. In porta c’è Coleing, davanti a lui quindi tre centrali con Roy Chipolina, Bernardo Lopes e Olivero che dovrebbero essere schierati in linea. I due terzini saranno sostanzialmente bloccati, idealmente dovendo percorrere tutta la fascia ma in realtà provando a contenere le avanzate degli esterni della Francia: a destra dovremmo vedere Sergeant, a sinistra invece ci sarà spazio per Britto. Per quanto riguarda il centro del campo, ecco la cerniera che sarà formata da Ronan e Torrilla, anche loro con compiti quasi esclusivamente di interdizione; la manovra potrebbe allora svilupparsi sulle corsie laterali, dove Valarino e Casciaro sono ancora una volta favoriti per iniziare la partita. Styche e Coombes sono in ballottaggio per il ruolo di prima punta; se la gioca anche Anthony Hernandez, ma con lui potrebbe essere in campo un centrocampista in meno provando a cambiare modulo, vedremo cosa Ribas sceglierà di fare.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Ha qualche dubbio Didier Deschamps, che nel preparare Gibilterra Francia potrebbe avere in mente anche la prossima partita e dunque studiare un’alternanza tra le due formazioni. Per il momento, anche questa sera ipotizziamo i titolari: in difesa dunque ecco Upamecano e Ibrahima Konaté a proteggere il portiere che sarà Maignan (anche qui potrebbe essere prevista la staffetta con Aréola), poi Pavard insidia Koundé sulla corsia destra mentre sull’altro versante potremmo vedere Camavinga, dunque nel ruolo che occupa nel Real Madrid, in luogo di Theo Hernandez. Camavinga certamente si gioca la maglia anche come mezzala; qui, uno dei due interni di centrocampo potrebbe essere Griezmann che ormai nella Francia ha arretrato il proprio raggio d’azione, da valutare la posizione di Rabiot che dovrebbe esserci, a completare il reparto può essere Tchouamény. Mbappé potrebbe agire tra le linee, come trequartista tattico: davanti a lui, Deschamps schiererebbe contemporaneamente Kolo Muani e Giroud, ma occhio a Giroud che aveva saltato i Mondiali all’ultimo per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI GIBILTERRA FRANCIA: IL TABELLINO

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Bernardo Lopes, Britto; Valarino, Ronan, Torrilla, Casciaro; Coombes. Allenatore: Julio Ribas

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, I. Konaté, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Mbappé; Kolo Muani, Giroud. Allenatore: Didier Deschamps











