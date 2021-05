Probabili formazioni Gillette Bomber vs King/ Chi gioca? Totti e Toni protagonisti

PROBABILI FORMAZIONI GILLETTE BOMBER VS KING: ECCHO CHI GIOCA STASERA

Le probabili formazioni di Gillette Bomber vs King riguardano la partita benefica che si gioca alle ore 20:30 di giovedì 20 maggio, presso lo Stadio dei Marmi: l’impianto di Roma non aprirà le porte a questo match, ma sarà una bella occasione per assistere a un evento benefico, punto culminante di un progetto che Gillette porta avanti a sostegno della Fondazione Doppia Difesa, creata da Michelle Hunziker e Giulia Buongiorno per aiutare le donne vittime di violenza.

Sarà anche l’opportunità per rivedere in campo alcuni calciatori che hanno scritto la storia del movimento in Italia e non solo; sappiamo che i due capitani, riprendendo l’idea dai nuovi spot Gillette, saranno Christian Vieri (per la squadra dei rasati) e Daniele De Rossi, che indosserà la fascia per il team dei calciatori con la barba. Avremo poi in campo tanti altri protagonisti, e allora possiamo provare a fare un breve excursus sulle probabili formazioni di Gillette Bomber vs King, anche se al momento non c’è troppo da raccontare.

PROBABILI FORMAZIONI GILLETTE BOMBER VS KING

È difficile stabilire le probabili formazioni di Gillette Bomber vs King, anche perche l’organizzazione non ci ha detto molto circa i partecipanti. Abbiamo già nominato Vieri e De Rossi, che saranno i due capitani; le squadre poi potrebbero anche mischiarsi a partita in corso, e il fatto di avere o meno la barba può essere ingannevole perché c’è sempre l’opportunità di rasarsi (appunto).

Sia come sia, Francesco Totti sarà presente e ha anche sponsorizzato l’evento attraverso i suoi canali social; avremo in campo anche un ex compagno alla Roma (anche di De Rossi) in Federico Balzaretti che oggi è stimato commentatore, ma poi ci sarà anche Luca Toni che con i due ex capitani giallorossi ha sfiorato lo scudetto nel 2010. Presenti poi Andrea Barzagli e Fabio Grosso; riguardo i personaggi del mondo dello spettacolo, al momento possiamo dire che tra i protagonisti ci sarà Luca Argentero. Altro per il momento non è stato rivelato, stasera eventualmente scopriremo…

