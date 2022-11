Probabili formazioni Giordania Spagna/ Morata guida l’attacco della Roja (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI GIORDANIA SPAGNA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Giordania Spagna parliamo della partita amichevole che la Roja gioca giovedì 17 novembre: per Luis Enrique è arrivato il momento di andare ai Mondiali, la competizione in Qatar dovrà fornire da lancio per una nuova nazionale che, archiviato uno straordinario ciclo precedente, ha già avuto la sua fase di flessione che è stata sublimata dalle due eliminazioni precoci nelle Coppe del Mondo seguenti, e che hanno appunto portato all’avvicendamento nel ruolo di Commissario Tecnico.

Luis Enrique ha già fatto molto bene conducendo la Spagna ai rigori di una semifinale europea che, contro l’Italia, avrebbe anche francamente meritato di vincere, ma ora arrivano i Mondiali e un girone contro la Germania che sarà già particolarmente tosto; scopriremo come andrà, ma nel frattempo oggi c’è questa amichevole e allora, senza indugiare oltre, proviamo a scoprire in che modo il CT della Roja potrebbe disporre i suoi giocatori sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Giordania Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI GIORDANIA SPAGNA

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Stiamo allora per valutare le probabili formazioni di Giordania Spagna. Pochi dubbi sul fatto che il modulo di riferimento per la Roja sarà il 4-3-3, ma naturalmente in un’amichevole come questa potrebbero essere fatte delle sperimentazioni sui singoli. Optando comunque per una formazione tipo, che sia poi rivoluzionata nel secondo tempo, diciamo che il portiere sarà Unai Simon e che davanti a lui la linea a quattro dovrebbe essere composta dai due centrali Eric Garcia e Pau Torres e dai terzini Carvajal e Jordi Alba, anche se per la corsia sinistra la concorrenza di Gayà rimane forte.

Il grande punto di domanda riguarda il centrocampo: Sergio Busquets è stato convocato e quindi fa concorrenza a Rodri per il ruolo di perno centrale, la sensazione è che il veterano del Barcellona sarà titolare qualora sarà al 100% della condizione. Sulle mezzaali Gavi e Pedro formano una mediana tutta blaugrana: dovrebbero giocare loro ai Mondiali, con Marcos Llorente (utile anche come terzino) e Koke come alternative. Nel tridente offensivo la maglia di centravanti dovrebbe essere di Morata; sugli esterni sono in ascesa le quotazioni di Nico Williams ma occhio naturalmente a Sarabia, noi al momento optiamo per Dani Olmo e Ferran Torres senza dimenticarsi di Asensio e Ansu Fati, tornati dopo i gravi infortuni subiti.

PROBABILI FORMAZIONI GIORDANIA SPAGNA: IL TABELLINO

GIORDANIA (4-1-4-1): Abulaila; Haddad, Khattab, Al Arab, Abu Hasheesh; Abdulrahman; Al Tamari, Al Rawabdeh, Sameer, Sharara; Olwan. Allenatore: Adnan Hamad

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique











