Probabili formazioni Granada Napoli/ Diretta tv, tanti gli assenti annunciati

PROBABILI FORMAZIONI GRANADA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Dovremo attendere solo domani sera, alle ore 21.00 all’Estadio Nuevo Los Carmenes di Granada, per Granada Napoli, la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni del big match. Va infatti subito detto che sia Gattuso che Martinez potrebbero far fatica a segnare il loro miglior 11: non sono davvero pochi i giocatori acciaccati e gli infortunati che troviamo in entrambi gli spogliatoi, anche alla vigilia di questo scontro. In casa azzurra infatti risultato ancora fuori dai giochi dei giocatori altrimenti titolari sicuri come Koulibaly e Manolas, mentre tra gli spagnoli peserà la mancanza di Luis Suarez, tra i miglior marcatori del club, come di Lozano. Con le doverose cautele, andiamo allora a controllare da vicino, quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Granada Napoli.

GRANADA NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Granada Napoli sarà disponibile in chiaro per tutti, visto che è la partita di Europa League trasmessa su Tv8; chiaramente in alternativa ci sarà il consueto appuntamento sui canali della televisione satellitare, dunque tutti gli abbonati potranno andare su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI GRANADA NAPOLI

LE MOSSE DI MARTINEZ

Come abbiamo accennato prima, anche il tecnico Diego Martinez oggi, per stilare le probabili formazioni di Granada Napoli, deve fare i conti con lunga lista di infortunati e acciaccati. Dall’ultimo bollettino medico emerge che ben sette giocatori, tra gli spagnoli, sono a rischio: chi dunque schierare nel classico 3-4-3? Partendo dalla difesa, ecco che domani dovrebbe essere spazio dal primo minuto per Sanchez, Vallejo e Duarte, ma non escludiamo l’intervento di Nehuen Perez, specie se il tecnico vorrà spostarsi su un reparto a 4. Per il centrocampo sarà poi maglia da titolare per Eteki e Montoro (anche se il capitano è a rischio), mentre in corsia sarà spazio per Neva e uno tra Soro e Foulqier. Maglie consegnate poi anche nell’attacco, dove saranno titolari annunciati Molina, come Kenedy e Machis (ex Udinese). Mancheranno invece Soldado come Suarez.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gravi dubbi e ballottaggi anche nella metà campo degli azzurri dove, come ben sappiamo, non sono pochi gli assenti annunciati, alla vigilia del match di Europa League. Ecco infatti che già in difesa mancheranno i già citati Koulibaly e Manolas e pure risulta indisponibile Hysaj, vittima di un problema muscolare. Domani saranno allora titolare obbligati Rrahmani e Maksimovic, come pure Mario Rui e Di Lorenzo, questi ultimi schierati sull’esterno del reparto. A centrocampo, nel caso in cui Gattuso opti per il 4-2-3-1 come schieramento, vedremo pronti dal primo minuto Bakayoko e uno tra Elmas e Fabian Ruiz: toccherà a Zielinski agire invece da tre quarti. In attacco invece, con Mertens ancora fuori dai giochi, vedremo uno tra Petagna e Osimhen in prima punta, mentre Insigne e Lozano agiranno come esterni.

IL TABELLINO

GRANADA (3-4-3): Silva; Vallejo, Sanchez, Duarte; Neva, Enteki, Montoro, Soro; Kenedy, Molina, Machis All. Martinez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.



