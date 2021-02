Probabili formazioni Granada Napoli/ Quote, troppi assenti per Gattuso!

PROBABILI FORMAZIONI GRANADA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Granada Napoli, sfida messa in programma oggi alle ore 21.00 tra le mura dell’Estadio Nuevo Los Carmenes di Granada, e valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa league. A poche ore dalla grande sfida, siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Martinez come soprattutto di Gattuso questa sera: entrambi i tecnici infatti contano parecchi assenti e uomini in dubbio, tra coronavirus e acciacchi di vario genere. Gli azzurri in primis sono stati messi davvero in difficoltà dagli ultimi out, e lo stesso allenatore calabrese si è visto costretto a convocare almeno sei giocatori della primavera del Napoli, per aver numeri sufficienti questa sera, in caso di brutte sorprese. Detto che, con tutta probabilità non vedremo quesi giovani talenti campani in campo dal primo minuto, pure non possiamo davvero escludere nulla, alla vigilia del match. Andiamo a esaminare allora le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Granada e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Europa league, benché gli azzurri appaiono decimati oggi in terra spagnola, pure è a loro che sorride il pronostico, alla vigilia della partita. Per il portale di scommesse Bet365, vediamo che nell’1×2 il successo del Granada ha rimediato la quota di 3.30, mentre la vittoria del Napoli è stata fissata a 2.15, più bassa: il pareggio è stato invece dato a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI GRANADA NAPOLI

LE MOSSE DI MARTINEZ

Per le probabili formazioni di Granada Napoli, il tecnico Martines dovrebbe oggi dare spazio al 4-3-3 come modulo, anche se non possiamo escludere a priori che poi si viri verso il 3-4-3, già visto nell’ultima sfida di campionato contro l’Atletico Madrid, solo pochi giorni fa. In ogni caso, titolari sicuri in attacco, visto gli out di Soldado e Suarez, saranno ancora una volta Molina, Kenedy e l’ex Udinese Machis. La mediana del club spagnolo questa sera poi si farà avanti l’ex Roma Gonalos, assieme a capitan Montoro e a Neva: potrebbe nel caso venir avanzato dalla difesa l’esterno Foulquier. In ogni caso, che il numero 2 venga avanzato o meno, il reparto arretrato vedrà anche i nomi di Duarte e Vallejo: tra i pali non mancherà Rui Silva.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Granada Napoli, Mister Gattuso potrebbe aver non pochi problemi a comporre il miglior 11 possibile, vista la lusta lista di assenti annunciati. Anche in vista della sfida di Europa league infatti il tecnico non avrà a disposizione Manolas e Koulibaly (ma l’ivoriano potrebbe essere recuperato per la sfida di Serie A con l’Atalanta): di conseguenza in difesa sarà ancora spazio da titolare per Rrhamani e Maksimovic, come anche per Mario Rui e Di Lorenzo: con Ospina infortunato, lo spazio tra i pali sarà di Meret. Per il centrocampo, visto che Demme pare ancora non troppo in condizione dopo l’ultimo acciacco, ecco che oggi potrebbe essere posto per Fabian Ruiz e Lobotka, e toccherà a Elmas fare da trequartista. In attacco ricordiamo poi che Osimhen sarà prima punta obbligata, mentre sull’esterno avranno spazio Politano e Insigne (che stringerà i denti).

IL TABELLINO

GRANADA (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalos, Herrera; Kenedy, Molina, Machis All. Martinez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, M Rui; F Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen All. Gattuso



