Probabili formazioni Grecia Olanda/ Quote: tutti i titolari (qualificazioni Euro 2024, oggi 16 ottobre 2023)

Le probabili formazioni di Grecia Olanda ci presentano la fondamentale partita che questa sera allo stadio Agia Sophia di Atene si gioca per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024. La posta in palio è decisiva per il pass, perché la Francia è già matematicamente qualificata, mentre dopo i verdetti delle partite di venerdì sera gli ellenici sono secondi con tre punti di vantaggio sugli orange, che però hanno il vantaggio di aver disputato una partita in meno. La situazione è comunque incertissima e la partita di oggi potrebbe indirizzarla in maniera decisiva.

Una vittoria della Grecia sarebbe evidentemente un colpo mortale per l’Olanda, che scivolerebbe addirittura a -6; con il pareggio resterebbero tre lunghezze di differenza, ma agli Orange potrebbe stare bene sia per la partita in più da giocare sia perché salverebbero il vantaggio negli scontri diretti dopo la netta vittoria ottenuta all’andata. Infine, una vittoria dell’Olanda darebbe agli ospiti l’aggancio che sarebbe in realtà un vantaggio enorme. Tutto questo premesso, è facile capire perché saranno molto importanti le scelte operate dai due c.t. ad Atene, quindi andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Grecia Olanda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo sul pronostico per Grecia Olanda in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti olandesi, quindi il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,30 sul segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 1, qualora stasera dovesse vincere la Grecia.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA OLANDA

LE SCELTE DI POYET

Le probabili formazioni di Grecia Olanda dovrebbero prevedere il modulo 4-3-3 da parte del c.t. ellenico Gustavo Poyet. In porta andrà Vlachodimos, che da quest’anno gioca nel Nottingham Forest; davanti a lui Mavropanos sarà il centrale al fianco di Hatzidiakos (che gioca nel Cagliari), con Rota e Giannoulis che potrebbero essere i due terzini. In mezzo al campo a fare impostazione e filtro sarà Bouchalakis, come mezzali invece ci saranno Bakasetas (sicuro della maglia) e uno tra Alexandropoulos e Pelkas, con quest’ultimo che parte favorito. Nel tridente offensivo è interessante il ballottaggio tra Pavlidis e Giakoumakis per il ruolo di prima punta; Masouras e Fountas dovrebbero essere invece le due ali.

LE MOSSE DI KOEMAN

Nel modulo 3-4-3 di Ronald Koeman per le probabili formazioni di Grecia Olanda, vista l’importanza della partita, dovrebbero giocare i titolari o presunti tali. Possiamo allora pensare a una linea difensiva con De Vrij, Van Dijk e Aké a protezione del portiere Flekken; a destra agirebbe Dumfries, con Blind schierato invece a sinistra. In mezzo ancora una volta si candidano i due mediani dell’Atalanta, cioè De Roon e Koopmeiners, un motivo di grande orgoglio naturalmente per la Dea. Infine arriviamo al tridente offensivo dell’Olanda, dove come ali ci aspettiamo che agiscano Xavi Simons e uno tra Malen (favorito) e Bergwijn, come prima punta resta invece in vantaggio Weghorst per avere maggior peso specifico.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA OLANDA: IL TABELLINO

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, GIannoulis; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Masouras, Pavlidis, Fountas. All. Poyet.

OLANDA (3-4-3): Flekken; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Roon, Blind; Xavi Simons, Weghorst, Malen. All. Koeman.











