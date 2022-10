Probabili formazioni Hearts Fiorentina/ Quote, rivoluzione in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Hearts Fiorentina ci accompagnano verso la partita che oggi si gioca per la terza giornata dei gironi di Conference League. Inizio da incubo per i viola di Vincenzo Italiano, che non hanno ancora vinto nella competizione: dopo il deludente pareggio interno contro il Rigas è arrivata la tremenda sconfitta di Istanbul contro il Basaksehir. La Fiorentina dunque vede già lontanissimo il primo posto che vorrebbe dire evitare i playoff a febbraio, ma intanto ha bisogno di qualificarsi e quindi di vincere già oggi per risollevare l’umore che è davvero basso, considerando che la Fiorentina sta andando maluccio anche in campionato.

Gli Heart of Midlothian del resto non stanno facendo troppo bene, pure nel campionato scozzese, tuttavia nel girone di Conference League hanno almeno battuto il Rigas, dunque sono sicuramente messi meglio dei gigliati e sfruttando il fattore campo cercheranno di mettersi in una posizione di forza. I motivi d’interesse quindi sono tanti, è giusto adesso andare a leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Hearts Fiorentina.

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Hearts Fiorentina basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. I viola partono nonostante tutto favoriti e il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincessero i padroni di casa scozzesi.

Per le probabili formazioni di Hearts Fiorentina, le scelte dell’allenatore di casa Robbie Neilson dovrebbero prevedere un modulo 4-4-1-1: in porta avremo Gordon, protetto da una linea difensiva nella quale Neilson e Kingsley saranno i centrali, mentre come terzini dovrebbero agire Smith e Cochrane. A centrocampo invece ci sarà Devlin, squalificato per la prossima di campionato; dovrebbe però esserci la conferma anche per Kiomourtzoglou, con gli esterni che sarebbero Snodgrass e Forrest, oppure Mackay-Steven che fa concorrenza sulla fascia sinistra. McKay invece sembra essere il trequartista a ridosso della prima punta. Il favorito come centravanti rimane Shankland, che di fatto non ha una vera alternativa nel ruolo.

Le valutazioni di Vincenzo Italiano per le probabili formazioni di Hearts Fiorentina sono ancora aperte. Milenkovic domenica non ha giocato: il suo rientro in campo potrebbe avvenire stasera in una linea difensiva con Igor come altro centrale, mentre sugli esterni potremmo vedere Venuti e Ranieri. In porta si punterà sul riscatto di Gollini, che ha perso il posto in campionato ma potrebbe comunque ritrovare la sua verve in Conference League; a centrocampo ecco il ritorno di Amrabat in cabina di regia e di Maleh come mezzala, difficile vedere Zurkowski dal primo minuto e allora potrebbe esserci la conferma per uno tra Barak e Bonaventura. Nel tridente offensivo, possibile ampio turnover: Nico Gonzalez è da ritrovare e potrebbe essere titolare a destra, in mezzo invece Jovic è favorito su Arthur Cabral, infine a sinistra dovrebbe giocare Saponara.

HEARTS (4-4-1-1): Gordon; M. Smith, L. Neilson, Kingsley, Cochrane; Snodgrasws, Kiomourtzoglou, Devlin, Forrest; McKay; Shankland. All. Neilson.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano.











