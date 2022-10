Probabili formazioni HJK Helsinki Roma/ Quote: doppio centravanti per Mou?

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Con le probabili formazioni di HJK Helsinki Roma presentiamo la partita che si gioca questa sera in Finlandia per la quinta giornata del gruppo C di Europa League. I giallorossi possono solo vincere: la Roma ha fatto un solo punto nelle due sfide contro il Betis e di conseguenza non può più lottare per il primo posto, ma deve anche inseguire il Ludogorets e di conseguenza una vittoria sarebbe fondamentale per evitare l’eliminazione con una giornata di anticipo che verosimilmente manderebbe la Roma in Conference League – ma poter difendere il titolo sarebbe francamente una magra consolazione stavolta.

La Roma ha dunque bisogno di vincere per poi giocarsi tutto contro i bulgari settimana prossima, tenendo pure conto del fatto che all’esordio era arrivato un ko a Razgrad, mentre contro i finlandesi è arrivata quella che finora è l’unica vittoria della Roma in questa Europa League, di conseguenza un bis sarebbe di vitale importanza. Tutto questo premesso, ora scopriamo le ultime notizie sulle mosse dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di HJK Helsinki Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su HJK Helsinki Roma secondo le quote dell’agenzia Snai, che considera nettamente favoriti i giallorossi: il segno 2 infatti è quotato a 1,35, mentre si sale a quota 5,00 già in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovessero vincere i finlandesi.

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA

LE MOSSE DI KOSKELA

L’allenatore finnico Toni Koskela si affida al modulo 3-4-3 per le probabili formazioni di HJK Helsinki Roma: privo dello squalificato Raitala, dovrebbe destinare Saksela nei tre di difesa per completare il reparto con Hoskonen e Peltola davanti al portiere Hazard. A centrocampo avremo i due esterni Soiri a destra e Browne a sinistra, anche se quest’ultimo rischia di subire la concorrenza del più offensivo Hostikka; in mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Boujellab e Tanaka, favorito su Martic. Nel tridente offensivo il riferimento avanzato sarà come sempre Radulovic, miglior marcatore nella stagione dell’HJK Helsinki, ai suoi lati le scelte per gli esterni da parte di Koskela dovrebbero premiare Olunsaya a destra e Riski come ala sinistra.

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho dovrebbe invece scegliere il modulo 3-5-2 per le probabili formazioni di HJK Helsinki Roma: alcune scelte sono ancora da definire, la partita è importante ma almeno un parziale turnover ci sarà. Non in difesa, dove il terzetto titolare composto da Mancini, Smalling e Ibanez dovrebbe essere regolarmente al suo posto per proteggere Rui Patricio. A centrocampo invece si pensa all’inserimento di Mady Camara in una linea che preveda anche Cristante e Matic: l’idea dello Special One infatti sarebbe quella di infoltire la zona mediana, una soluzione che permetterebbe anche di dare un turno di riposo a Pellegrini e Zaniolo. Panchina anche per Spinazzola, sostituito da El Shaarawy sulla fascia sinistra; a destra ballottaggio tra Zalewski e Karsdorp con il secondo favorito, davanti si va per la conferma di Abraham ma in coppia con Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA: IL TABELLINO

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Saksela, Hoskonen, Peltola; Soiri, Boujellab, Tanaka, Browne; Olunsaya, Radulovic, Riski. All. Koskela.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Camara, El Shaarawy; Belotti, Abraham. All. Mourinho.











