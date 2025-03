PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ALBANIA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Wembley ospiterà la prima volta di un tedesco come c.t. della Nazionale inglese oggi, venerdì 21 marzo, un momento a suo modo storico e che metterà al centro dell’attenzione proprio le probabili formazioni Inghilterra Albania per quanto riguarda soprattutto le scelte di Thomas Tuchel, il protagonista di stasera. In palio ci sono i primi 3 punti nel girone K delle qualificazioni mondiali verso il torneo iridato dell’anno prossimo, l’Inghilterra sarà ovviamente la squadra di riferimento del gruppo ed è quindi chiamata a cominciare con il piede giusto.

L’Albania invece, reduce dalla partecipazione a Euro 2024, sogna di partecipare per la prima volta alla fase finale di un Mondiale. L’obiettivo minimo potrebbe essere il secondo posto per poi giocarsi il sogno ai playoff, la corsa potrebbe essere sui rivali della Serbia (un motivo in più per mettere pepe) e fare punti a Wembley potrebbe essere prezioso in tal senso per gli uomini del c.t. brasiliano Sylvinho, fra i quali leggeremo tanti nomi di protagonisti della nostra Serie A nelle probabili formazioni Inghilterra Albania.

PRONOSTICO E QUOTE

Come prevedibile, il pronostico su Inghilterra Albania è a senso unico, tanto che per le quote Snai il segno 1 è indicato a 1,14, mentre poi si sale a 7,00 già in caso di pareggio e addirittura a 16,00 se l’Albania violasse Wembley questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ALBANIA

LE PRIME SCELTE DI TUCHEL

Thomas Tuchel nelle probabili formazioni Inghilterra Albania dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3 per il suo atteso debutto: Pickford in porta dovrebbe essere protetto dalla difesa a quattro formata da James a destra, Guehi e Colwill centrali e il teenager Lewis-Skelly che potrebbe vivere una serata indimenticabile come terzino sinistro titolare; in mediana dovrebbero invece partire dal primo minuto Rice ed Henderson; in avanti il talento è davvero abbondante, noi scegliamo Foden come esterno destro, il trequartista centrale Bellingham, a sinistra Rashford e come centravanti naturalmente il bomber Kane.

TANTI “ITALIANI” PER SYLVINHO

Tanti giocatori molto noti in Italia per il c.t. ospite Sylvinho nelle probabili formazioni Inghilterra Albania. Strakosha sarà il portiere; davanti a lui il terzino destro Balliu, poi attenzione alle condizioni di Ismajli, che in settimana ha avuto qualche acciacco ma salvo sorprese potrebbe essere titolare nella coppia centrale con Djimsiti, infine a sinistra Mihaj; ecco poi a centrocampo altri “italiani” come Asllani e Ramadani, in un terzetto titolare che dovrebbe essere completato da Laci; infine, in attacco Asani, il centravanti Broja che giocando nell’Everton conosce bene il calcio inglese ed infine Muci.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ALBANIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA ((4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Rice, Henderson; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. All. Tuchel.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mihaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Broja, Muci. All. Sylvinho.