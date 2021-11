Probabili formazioni Inghilterra Albania/ Quote, solo titolari per Southgate!

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ALBANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inghilterra Albania, bella sfida per le qualificazioni ai mondiali del 2022, che pure si accenderà stasera a Wembley alle ore 20.45. Arrivati alla nona giornata per il girone I, ecco che a Londra si accenderà una sfida decisiva per la squadra di Reja: con il terzo posto in graduatoria a 15 punti e solo due dalla Polonia (che ha vinto nell’ultimo scontro diretto di ottobre) l’Albania sogna di strappare un passo per i play off di qualificazione, ma per farlo, già stasera dovrà compiere una vera e propria impresa contro i vice campioni d’Europa.

La partita pure si annuncia davvero in salita per gli ospiti, visto lo stato di forma dell’Inghilterra, che mai ha messo il piede in fallo in questo torneo di qualificazione. Pare poi intenzione di Southgate di puntare già subito per i proprio titolari maggiormente in condizione: il ct inglese non vuole correre rischi inutili e contro la terza forza del girone vuole confermare la propria leadership del gruppo I. Sarà comunque match brillante: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Inghilterra Albania.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per le qualificazioni ai mondiali del 2022 non esitiamo a concedere alla Tre leoni il favore del pronostico. Per l’1×2 del match di Wembley poi il portale di scommesse Snai ha fissato a 1.11 il successo dell’Inghilterra contro il più alto 20.00 segnato per l’eventuale vittoria dell’Albania: il pareggio vale invece 8.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ALBANIA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Per le probabili formazioni di Inghilterra Albania Southgate potrebbe decidersi di giocarsi subito i suoi titolari migliori per formare il classico 4-2-3-1: sarà spazio per il turnover nella prossima sfida con il San Marino, sulla carta decisamente più “semplice”. Ecco che allora già questa sera dovremmo vedere pronti a Wembley Harry Kane in prima punta, con Saka e Sterling a supporto del bomber del Tottenham e con Mason Mount che si collocherà sulla linea della trequarti. Pochi dubbi poi nella mediana a due della Tre leoni, con Henderson e Rice; sono poi maglie consegnare anche in difesa, dove non mancherà Stones, pure a segno contro l’Ungheria nell’ultima sfida di ottobre. Assieme al centrale del City ecco Maguire, mentre Walker e Shaw saranno in corsia: Pickford sarà il numero 1 titolare.

LE SCELTE DI REJA

Spazio ai titolari anche per Reja per le probabili formazioni di Inghilterra Albania: pure il ct italiano dovrebbe schierare i suoi oggi a Wembley con il 3-5-2, dove non mancheranno certo i volti noti. Già in porta sarà spazio per il numero del Torino Etrit Berisha, e in difesa non mancherà il giallorosso Kumbulla, come pure il centrale dell’Empoli Ismajli; Dermaku (difensore de Lecce) pure completerà il reperto a tre arretrato. Per il centrocampo a cinque invece Reja dovrebbe consegnare la maglia da titolare al centro a Bajrami, Bare e Gjasula, ma attenzione a Ramadani, sempre a disposizione dalla panchina: il laziale Hysaj e Lenjani dovrebbero essere le prime scelte per le corsie più esterne dello schieramento. Pochi dubbi per Reja anche in attacco: qui si faranno subito avanti Cikalleshi e Uzuni, che se Borja è valida alternativa dalla panchina.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford: Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane All. Southgate

ALBANIIA (3-5-2): Berisha; Dermaku, Ismajli, Kumbulla; Hysaj, Bajrami, Bare, Gjasula, Lenjani; Cikalleshi, Uzuni. All. Reja



