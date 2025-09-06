Probabili formazioni Inghilterra Andorra, le quote e le notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 6 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ANDORRA: CHI GIOCA A BIRMINGHAM?

Ovviamente il pronostico sarà a senso unico oggi sabato 6 settembre 2025 a Birmingham, ma è comunque interessante curiosare fra le scelte dei due commissari tecnici per le probabili formazioni Inghilterra Andorra, la partita che sarà valida per la quinta giornata del girone K delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’Inghilterra non deve commettere l’errore di sottovalutare la partita, ma potrà essere utile il ricordo del match d’andata, quando i Leoni britannici vinsero ma solamente per 0-1 grazie al gol di Harry Kane nel secondo tempo, fondamentale per evitare una figuraccia e per continuare la marcia a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite.

La rivale più insidiosa del girone potrebbe essere la Serbia, che l’Inghilterra andrà a sfidare fra tre giorni a Belgrado, un impegno che naturalmente potrebbe anche condizionare le mosse di Thomas Tuchel, resta da capire se fin dal primo minuto oppure con le sostituzioni in corso d’opera.

Di certo l’impegno successivo sarà una variabile molto importante nelle probabili formazioni Inghilterra Andorra per i padroni di casa, mentre gli ospiti punteranno a fare di nuovo bella figura, anche se in trasferta per loro la missione sarà ancora più difficile. Il sogno potrebbe essere il primo gol, dopo quattro sconfitte senza mai segnare…

PRONOSTICO E QUOTE

Forse è quasi inutile precisare che il pronostico su Inghilterra Andorra sarà praticamente a senso unico: Snai quota il segno 1 a 1,01, con il pareggio che già varrebbe 18 volte la giocata e il 2 che toccherebbe addirittura 35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ANDORRA

TUCHEL FA TURNOVER OGGI?

Per Thomas Tuchel la decisione circa le probabili formazioni Inghilterra Andorra dipenderà dai pensieri che potrebbe già rivolgere a Belgrado. In ogni caso, come indicazione di massima possiamo presentarvi un modulo 4-2-3-1 con Dean Henderson in porta; la linea difensiva a quattro composta da Reece James, Stones, Konsa e Lewis-Skelly; a centrocampo il duo con Jordan Henderson e Rice; infine in attacco la trequarti inglese potrebbe proporci Madueke, Eze e Gordon schierati alle spalle del “solito” centravanti Kane.

CHI GIOCA PER ALVAREZ?

Sono decisamente meno noti i giocatori a disposizione del c.t. ospite Koldo Alvarez per le probabili formazioni Inghilterra Andorra. Il modulo potrebbe essere un prudente 5-4-1 con Alvarez in porta; compito gravoso attende la folta difesa a cinque, nella quale i titolari per Andorra potrebbero essere Borra, San Nicolas, Llovera, Olivera e Marc Garcia; a centrocampo ecco il quartetto composto da Rodrigo, Vales, Babot e Cervos; infine proverà a rendersi pericoloso il centravanti di Andorra, che sarà oggi Guillaume Lopez.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ANDORRA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Dean Henderson; Reece James, Stones, Konsa, Lewis-Skelly; Jordan Henderson, Rice; Madueke, Eze, Gordon; Kane. All. Tuchel.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Borra, San Nicolas, Llovera, Olivera, Marc Garcia; Rodrigo, Vales, Babot, Cervos; Guillaume Lopez. All. Alvarez.