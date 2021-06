Probabili formazioni Inghilterra Austria/ Quote, tanti giovani per Southgate

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA AUSTRIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera tra le mura del Riverside Stadium di Middlesbrough alle ore 21.00 la sfida amichevole tra Inghilterra e Austria: andiamo allora a scoprire le probabili formazioni dell’incontro. Siamo ormai in vista degli Europei 2021, manifestazione che vedrà protagonisti entrambe le nazionali e dunque è arrivato il tempo di mettere alla prova lo stato di forma delle due selezioni e dunque valutare lo stato dei lavori.

Padrona di casa questa sera la Tre leoni di Gareth Southgate, che pure non essendo gran favorita per il titolo continentale, pure punta a ruolo di protagonista nelle prossime settimane: gli inglesi dopotutto vantano anche un buon trend, dopo aver chiuso il primo turno per le qualificazioni ai Mondiali 2022 a marzo con tre successi su tre. Contro un rivale mai banale come l’austria di Foda. La selezione biancorossa non nutre grandi ambizioni in vista degli Europei, ma è squadra pronta a togliersi le sue soddisfazioni, anche questa sera. Vediamo allora come i due allenatori hanno preparato questo incontro, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Inghilterra Austria.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della partita amichevole non esitiamo a concedere agli inglesi il favore del pronostico: le quote date dalla Snai pure concordando. Per l’1×2 del match segnaliamo che il successo dell’Inghilterra oggi è stato dato a 1.42, contro il più alto 7.00 assegnato per la vittoria dell’Austria: il pareggio paga la posta a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA AUSTRIA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Per le probabili formazioni di Inghilterra Austria, Southgate avrà a disposizione un buon numero di big, ma non tutti, visti i tardivi impegni di parecchi nazionali con i rispettivi club: pure non vi sarà alcun problema a segnare il 3-4-2-1 iniziale. Ecco che allora potrebbe essere spazio per Pickford tra i pali, mentre in difesa dovrebbe essere spazio per Maguire, Coady e Mings, anche se non mancano le alternative. A centrocampo sarà avanzato Alexander Arnold con Trippier sull’esterno: al centro ecco Rice e Bellingham. In avanti potrebbero essere Sancho e Saka i primi titolari di Southgate, in compagnia di Harry Kane, chiaramente prima punta: a riposo per il momento Foden, Grealish, Rashford e Sterling.

LE SCELTE DI FODA

Spazio per il 4-2-3-1 dei biancorossi nelle probabili formazioni di Inghilterra Austria, dove pure potrebbero essere ballottaggi all’inizio per il ct Franco Foda. Ecco che in attacco è già dubbio tra Kalajdzic e Arnautovic per la prima punta, mentre sull’esterno del reparto offensivo dovrebbero farsi avanti Baumgartner e Alaba: Sabitzer sarà il titolare sulla linea della trequarti. Per il centrocampo sarà conferma per Xaver Schlager, titolare contro la Danimarca nell’ultimo impegno di marzo, con Baumgartlinger al suo fianco: in difesa si faranno trovare pronti Lainer, Hinteregger, Dragovic e Ulmer, ma non sono gli unici che puntano a una maglia da titolare.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Maguire, Coady, Mings; Alexander Arnold, Rice, Bellingham, Trippier; Sancho, Saka; Kane All. Southgate

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer; Baumgartlinger, X Schlager; Alaba, Sabitzer, Baumgartner; Kalajdzic All. Foda



