Probabili formazioni Inghilterra Belgio/ Quote, out Kane e Mertens (Nations League)

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Inghilterra Belgio che, in programma alle ore 18:00 di domenica 11 ottobre, rappresenta uno dei big match nella terza giornata della Nations League 2020-2021. Dovrebbe essere una sorta di spareggio per andare alla Final Four: obiettivo centrato dai tre leoni nella prima edizione del torneo prima di perdere in semifinale, erano invece rimasti scottati i Diavoli Rossi che però adesso sono favoriti per la qualificazione trovandosi già a punteggio pieno dopo le vittorie contro Danimarca e Islanda, mentre l’Inghilterra ha pareggiato a Copenaghen ed è dunque rimasta indietro. Ad ogni modo una vittoria interna per la truppa di Gareth Southgate opererebbe un ribaltone, pur sapendo che poi gli inglesi giocheranno in trasferta contro la rivale diretta; staremo dunque a vedere quello che succederà in campo, aspettando il calcio d’inizio possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inghilterra Belgio.

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico su Inghilterra Belgio ci dicono che i Diavoli Rossi partono leggermente favoriti: hanno infatti un valore di 2,55 volte la puntata sul segno 2, che identifica la loro vittoria esterna. Il segno 1 che regola il successo della nazionale dei tre leoni vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto, mentre per il pareggio identificato dal segno X il guadagno corrisponderebbe a 3,25 volte la giocata con questo bookmaker.

Studiando le probabili formazioni di Inghilterra Belgio scopriamo che Southgate dovrebbe confermare il 3-4-3 che è ormai diventato il modulo di riferimento: torna Maguire al centro della difesa e dunque davanti a Pickford ci sarà lui, con Coady e Joe Gomez che appaiono favoriti a meno che il CT non decida di arretrare la posizione di Kyle Walker, lasciando ad Alexander-Arnold la corsia destra. Quest’ultimo è in competizione con Trippier ma parte favorito, sull’altro versante potrebbe giocare lo stesso laterale dell’Atletico Madrid che però deve vincere la concorrenza di Saka, alla prima convocazione con i tre leoni. In mezzo Jordan Hendeson avrà come suo compagno di riferimento Declan Rice, ormai diventato un titolare per questa nazionale; nel tridente avanzato i dubbi sono molti di meno, manca Harry Kane e dunque è questo l’unico punto di domanda. Calvert-Lewin, Abrahams o Sterling come finto centravanti sono le tre soluzioni possibili; con l’ultima, si aprirebbe un posto per Grealish a sinistra mentre a destra ci sarà Jadon Sancho.

Anche per Roberto Martinez sarà 3-4-3 in Inghilterra Belgio: in porta chiaramente va Courtois, protetto da una difesa che prevede come sempre Alderweireld, Vertonghen e presumibilmente Boyata, che se la gioca con Dendoncker che può ricoprire anche questo ruolo. Sarà duello tra Castagne e Meunier per occupare la corsia destra di centrocampo, almeno dando per scontato che a sinistra giochi Ferreira Carrasco; è stato convocato anche Saelemaekers e l’esterno del Milan potrebbe competere per una maglia anche nel tridente offensivo, dove due posti sono sostanzialmente già assegnati e sono quelli di Romelu Lukaku, che farà la prima punta, e Eden Hazard schierato a sinistra. Assente Mertens, ancora bloccato a Napoli per l’isolamento, a destra dovrebbe giocare De Bruyne; in mezzo al campo allora spazio per Witsel e Tielemans che partono favoriti rispetto alla concorrenza.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Coady, Maguire, J. Gomez; Alexander-Arnold, D. Rice, J. Henderson, Trippier; Sancho, Sterling, Grealish. Allenatore: Gareth Southgate

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Meunier, Witsel, Tielemans, Ferreira Carrasco; De Bruyne. R. Lukaku, E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez



