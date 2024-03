Probabili formazioni Inghilterra Brasile/ C’è Kane, out Grealish (amichevole, 22 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Brasile andiamo a leggere le scelte dei due CT nell’amichevole di lusso nel prestigioso teatro di Wembley: appuntamento alle ore 20:00 (italiane) di sabato 23 marzo, una partita con cui gli inglesi preparano gli Europei cui si sono qualificati vincendo il girone in cui era presente l’Italia (ci hanno battuto due volte) riscattando in qualche modo il flop di Nations League nella quale è arrivata la retrocessione in Lega B, anche se per una nazionale simile può essere una caduta relativa a patto che gli standard siano tenuti alti nelle competizioni che contano.

L’amichevole di Wembley però sarà interessante soprattutto per l’esordio di Dorival Junior: vincitore della Copa Libertadores con il Flamengo, a gennaio ha preso il posto di Fernando Diniz che ha iniziato malissimo le qualificazioni al Mondiale e, perdendo in casa contro l’Argentina a novembre, ha messo a rischio il pass per il 2026. Qui si sogna sempre Carlo Ancelotti ma dovrebbe essere discorso superato; intanto vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per analizzare le probabili formazioni di Inghilterra Brasile.

INGHILTERRA BRASILE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Brasile verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che fornisce alcune delle amichevoli internazionali di questi giorni: nello specifico, per questo match tutti gli abbonati dovranno riferirsi a Sky Sport Calcio che trovater al numero 202 del vostro decoder. Naturalmente dobbiamo ricordare che la diretta streaming video sarà garantita in questo caso dall’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi), ma la programmazione del satellite viene comunque fornita dalla piattaforma Now Tv, dunque anche in questo caso potrete seguire il match in mobilità utilizzando dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Inghilterra Brasile è un grande palcoscenico, dunque Gareth Soutghate dovrebbe affrontarlo con la formazione migliore: Tomori e Loftus-Cheek non sono stati convocati, sono out anche Guehi e Grealish, in difesa potremmo dunque vedere Maguire e Stones a protezione di Pickford con Walker a destra e Chilwell sull’altro lato, un po’ di turnover potrebbe eventualmente arrivare contro il Belgio e allora anche a centrocampo ipotizziamo che giochino quelli che Southgate considera i titolari. Torna Bellingham, che agirà da mezzala arretrando il suo raggio d’azione rispetto a quanto fa con il Real Madrid; in cabina di regia ci sarà Declan Rice, poi sull’altro interno potrebbe essere riproposto Foden anche se una soluzione maggiormente conservativa potrebbe portare al ritorno da titolare di Jordan Henderson, nel frattempo passato dall’Arabia Saudita e poi trasferitosi all’Ajax. Nel tridente offensivo Harry Kane dovrebbe essere la prima punta; con lui Saka che partirà dalla destra, sull’altro versante è ballottaggio tra Rashford e Gordon, quest’ultimo alla prima convocazione con l’Inghilterra, ma in questo reparto potrebbe trovare spazio Foden così da avere, appunto, un centrocampo più equilibrato.

LE MOSSE DI DORIVAL JUNIOR

Ecco allora la prima Seleçao di Dorival Junior: in Inghilterra Brasile è già dubbio modulo, puntiamo sul 4-2-3-1 del predecessore Diniz ma poi si potrà eventualmente cambiare. Out Ederson, convocato ma poi infortunatosi, avremo dunque Rafael tra i pali con una difesa nella quale i due centrali dovrebbero essere Marquinhos e Bremer (convocato al posto dell’infortunato Gabriel), a destra potrebbe agire Danilo con Wendell che invece potrebbe avere la maglia sulla corsia mancina. A fare da cerniera mediana in mezzo al campo ci aspettiamo ovviamente Casemiro; ballottaggio tra André e Bruno Guimaraes per l’altra maglia senza dimenticarsi di Douglas Luiz. Nel reparto avanzato naturalmente Dorival Junior ha l’imbarazzo della scelta: ha convocato anche la giovanissima stella Endrick e non è escluso che in assenza di Gabriel Jesus gli possa dare una maglia da titolare, le alternative non sono tantissime soprattutto se consideriamo che Raphinha (o Martinelli), Rodrygo e Vinicius Junior dovrebbero operare sulla linea di trequarti. Naturalmente, uno di questi potrebbe comunque agire da centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Chilwell; J. Henderson, D. Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Soutghate

BRASILE (4-2-3-1): Rafael; Danilo, Marquinhos, Bremer, Wendell; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr.; Endrick. Allenatore: Dorival Junior











