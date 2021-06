Probabili formazioni Inghilterra Croazia/ Quote, Foden o Lingard? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA CROAZIA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Le probabili formazioni di Inghilterra Croazia ci introducono alla partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 13 giugno: siamo a Wembley, dove si apre il gruppo D degli Europei 2020. I tre leoni hanno una grande opportunità: non solo giocare in casa questa prima fase del torneo ma anche e soprattutto ospitarne la Final Four, dunque possono davvero arrivare al titolo anche per le possibilità che la rosa offre, anche se poi quando si tratta di tirare le somme non sempre (anzi, quasi mai) le cose vanno secondo le aspettative.

MALORE ERIKSEN/ Tra soccorsi e preghiere, il volto del calcio che sentiamo più nostro

Intanto Gareth Southgate esordisce subito contro l’altra big del girone, anche se della Croazia bisogna dire che dopo la finale del Mondiale 2018 le cose non sono state semplici: i balcanici hanno faticato a mantenere questo livello e ora sarà interessante stabilire come si comporteranno agli Europei 2020, dove comunque possono fare strada. Aspettando che la partita si giochi, proviamo ora a valutare quelle che possono essere le scelte dei due Commissari Tecnici nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Inghilterra Croazia.

Probabili formazioni Olanda Ucraina/ Quote, De Boer con la difesa a 3? (Europei 2020)

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo valutare le quote che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico su Inghilterra Croazia. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale dei tre leoni porta in dote una vincita corrispondente a 1,70 volte la posta, mentre per il segno X sul quale puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 3,50 volte la giocata. Il segno 2, per il successo dei balcanici, con questo bookmaker vale 5,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA CROAZIA

I DUBBI DI SOUTHGATE

Per Inghilterra Croazia Gareth Southgate si affida al 4-2-3-1: ha perso Alexander-Arnold e dunque sulla destra dovrebbe giocare Walker, con Trippier che andrebbe sulla corsia opposta dove è in vantaggio rispetto a Shaw. A protezione di Pickford, scelto come portiere titolare, avremo sicuramente Maguire e poi l’altro centrale dovrebbe essere uno tra Stones e Coady; tra centrocampo e attacco le scelte sono più complesse perché c’è tanta varietà, ma possiamo ipotizzare che le chiavi della manovra siano affidate a Jordan Henderson e Declan Rice che si scambieranno i compiti di regia e interdizione. La prima punta sarà naturalmente Harry Kane; alle spalle dell’attaccante del Tottenham salgono le quotazioni di Lingard, che potrebbe completare una linea con Sancho e Foden senza però dimenticarsi di Rashford e Saka, che a tutti gli effetti potrebbero giocarsi la maglia con il giocatore del Borussia Dortmund.

Risultati Europei 2020, Classifiche/ Diretta gol: Belgio super, Finlandia di misura

LE SCELTE DI DALIC

Per quanto riguarda Zlatko Dalic, la sua Inghilterra Croazia dovrebbe prevedere un 4-3-3 che può sfociare nel più tradizionale 4-2-3-1: di sicuro in porta avremo Livakovic con Caleta-Car e Vida davanti a lui, Vrsaljko e Barisic sono i due terzini favoriti sulla concorrenza mentre con il tridente offensivo ci sarebbe l’arretramento di Modric che giocherebbe come mezzala, ma ovviamente da vero playmaker della sua nazionale in appoggio a Brozovic. Qualche dubbio sul terzo giocatore di mezzo: Kovacic appare favorito sulla concorrenza ma attenzione a Pasalic e soprattutto Nikola Vlasic, nessuno dei due parte nettamente battuto dal centrocampista del Chelsea. Se tridente sarà, Kramaric avrà la maglia di centravanti (è favorito su Bruno Petkovic) con Rebic e Perisic ai suoi lati, anche qui c’è un ballottaggio aperto con Brekalo che spera di iniziare gli Europei 2020 come titolare.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; J. Henderson, D. Rice; Sancho, Foden, Rashford; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic



© RIPRODUZIONE RISERVATA